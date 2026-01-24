McLaren no actualizará su coche de F1 2026 antes de marzo

"El coche que todo el mundo verá en Barcelona no será el coche que compita en Australia. Creo que eso será así para todos, porque simplemente es demasiado pronto".

Hace unos días, el director del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, se mostraba convencido de que todos los monoplazas de Fórmula 1 evolucionarían de forma significativa de cara al Gran Premio de Australia, pero McLaren piensa de manera diferente.

El equipo no presentará oficialmente su MCL40 hasta el 9 de febrero, mucho después de su primer rodaje en el test de pretemporada de Barcelona. La actividad inicial en pista se desarrollará del 26 al 30 de enero, con tres días por equipo, y McLaren ha optado por perderse al menos el primero de ellos.

No obstante, los vigentes campeones del mundo ya han celebrado una mesa redonda con los medios de comunicación sobre su nuevo monoplaza y sobre el reglamento técnico de 2026, que supondrá una profunda revisión del diseño del chasis y del motor. Los responsables técnicos del equipo han dejado claro que su prioridad es centrarse en comprender el nuevo concepto durante la pretemporada y el primer gran premio, en lugar de introducir mejoras de inmediato, aunque también vigilarán de cerca a la competencia.

"Entre Barcelona y Melbourne, creo que lo que se vea será prácticamente lo que llevemos a la primera carrera", explicó el diseñador jefe Rob Marshall. "Gran parte de nuestro esfuerzo irá destinado a entender este coche".

"También tenemos que tener en cuenta qué está haciendo la competencia. Necesitamos inspirarnos en lo que puedan o no lograr y en lo que puedan o no mostrarnos".

"De verdad vamos a tener que estar muy centrados en comprender este coche. Es muy complicado. Es completamente nuevo. Hay muchas cosas que tenemos que ajustar y afinar".

"Así que creo que traer muchas novedades desde el principio complicaría las cosas. Creo que es mejor entender nuestra plataforma antes de lanzarnos a rediseñarla con demasiado entusiasmo incluso antes de que haya dado una vuelta, si me entiendes".

También existe cierto grado de incertidumbre dentro del equipo de Woking sobre si la hasta ahora eficiente correlación entre el simulador y la pista se mantendrá con el nuevo reglamento.

"En cuanto a si los paquetes aerodinámicos se trasladarán directamente de nuestras herramientas a lo que veremos en pista, por supuesto esperamos que así sea", añadió Mark Temple, director técnico responsable del rendimiento.

"Pero hay algunos aspectos del nuevo reglamento que hacen que la aerodinámica sea más compleja y, no sé si ‘impredecible’ es la palabra adecuada, pero digamos que es más difícil de prever en pista".

"Parte de eso se debe a que todavía estamos relativamente al principio del ciclo reglamentario, así que hasta que salgamos a pista y veamos: ‘Vale, ¿dónde están las deficiencias entre lo que predecimos con nuestras herramientas y lo que observamos en pista?’, es difícil tener confianza".

"Pero, por supuesto, una parte fundamental del proceso en la Fórmula 1, y por lo que creo que todos estamos bastante ilusionados por salir a pista, es porque por fin podremos ver dónde están esas diferencias, ganar cierta certeza sobre cosas que quizá ahora mismo son incógnitas conocidas, y luego averiguar cómo incorporamos todo eso a nuestro desarrollo y a nuestro proceso de aquí en adelante".