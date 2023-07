McLaren F1 refina sus detalles aerodinámicos para el GP de Hungría

McLaren llevará al Gran Premio de Hungría la última parte de la actualización que revolucionó el decepcionante MCL60 con el que Lando Norris y Oscar Piastri acabaron en la segunda y cuarta posición en la carrera de Silverstone. Los signos de cambio se vieron incluso antes, cuando el nuevo director técnico que sustituyó a James Key, Peter Podromou, se estrenó en Austria.

Dos circuitos rápidos, de carga aerodinámica media, que se adaptaban perfectamente a las características del coche papaya, dejando atrás el sufrimiento en las curvas lentas por falta de carga. Los de Woking, por tanto, van al trazado de Hungaroring con la clara intención de desmitificar ese concepto, demostrando que su monoplaza se adapta a los diferentes tipos de pistas.

El director del equipo, Andrea Stella, que durante el invierno llegó a ese puesto, ha sabido invertir en las personas adecuadas, que le están devolviendo el favor con un regreso a lo más alto, a pesar de que Lando Norris temía "los comentarios" si no podían mantener el ritmo de las últimas carreras.

Comparación del McLaren MCL60

La escudería inglesa puede beneficiarse del trabajo realizado en el nuevo túnel de viento, que, tras la complicada fase de calibración, permite a los ingenieros llegar a soluciones muy interesantes. Los pontones han ido en la dirección de Aston Martin, con unos laterales que se deslizan en la parte exterior y una excavación profunda similar a los de verde.

El sistema de refrigeración del propulsor Mercedes también se ha revisado, reduciendo las salidas de aire caliente para trasladarlas a la cubierta motor. Debajo de las salidas del radiador, más estrechas, se aprecia lo mucho que han cambiado los bajos, ahora más ahuecados para aportar un mayor caudal al suelo, completamente rediseñado.

Nuevo alerón delantero del McLaren MCL60

La novedad más llamativa en Silverstone fue la aparición del nuevo alerón delantero, que no se inspira en el Red Bull RB19, sino que adopta soluciones conceptuales similares, si no idénticas, a la idea del Mercedes W14, con un perfil principal de gran cuerda y los tres flaps adicionales muy cortos, anclados al lateral con otros tantos elementos horizontales que se despegan del endplate.

Nuestro compañero de Motorsport.com Italia, Giorgio Piola, también nos muestra el morro, en donde los aerodinamistas han buscado reducir la resistencia aerodinámica con una sección delantera más pequeña gracias al diseño más cuadrado del panel. Los ingenieros de Podromou no tuvieron que repetir la prueba de choque frontal [que el techo presupuestario no habría permitido], sino que se limitaron a trabajar en las partes que no son estructurales.

