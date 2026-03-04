McLaren lanza una advertencia antes de Melbourne: "Todo puede cambiar"

McLaren afronta el arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Melbourne con sensaciones muy distintas a las del año pasado. Si en 2025 el equipo de Woking llegó al Circuito de Albert Park como la referencia clara de la parrilla, el cambio de reglamento ha vuelto a barajar las cartas.

Tras nueve días de pruebas entre Barcelona y Bahrein —más de 1.000 vueltas acumuladas—, el equipo cree tener una buena base con el nuevo MCL40. Pero también asume que el primer gran examen llegará este fin de semana, cuando todos los equipos empiecen a mostrar realmente su potencial.

"Llegamos al inicio de la temporada 2026 en Melbourne satisfechos con el trabajo realizado durante los últimos meses de pruebas", explicó el team principal de McLaren, Andrea Stella en el 'preview' de la web del equipo papaya. "El equipo ha podido aprender mucho sobre el rendimiento y la fiabilidad del MCL40 en esta fase inicial de desarrollo".

El coche que McLaren llevará al primer gran premio del año será muy parecido al visto en Bahrein. Apenas habrá algunos ajustes aerodinámicos menores, mientras el equipo sigue centrado en aspectos clave como la reducción de peso, el reparto de masas o la optimización de la unidad de potencia. "Ahora llega el momento de poner las cartas sobre la mesa en Melbourne y ver realmente dónde estamos cuando empiecen las primeras carreras", añadió Stella.

Un coche más complejo que nunca

El nuevo reglamento técnico —con una revolución en las unidades de potencia híbridas— ha añadido un nivel de complejidad importante a los monoplazas, algo que se ha hecho evidente durante la pretemporada.

Para el director técnico de McLaren, Rob Marshall, el mayor reto no es solo la velocidad pura del coche, sino cómo gestionar todas las herramientas que tienen ahora pilotos e ingenieros. "Estos coches son muy complicados de operar tanto dentro como fuera del cockpit", explicó. "La carga de trabajo para el piloto es muy alta y hay muchas herramientas nuevas que optimizar".

Buena parte del programa de test se centró precisamente en comprender el comportamiento del coche y, sobre todo, en cómo explotar el nuevo sistema híbrido. Con las nuevas unidades de potencia, la gestión de la energía eléctrica será clave durante los fines de semana.

"Hemos dedicado mucho tiempo a entender cómo explotar la unidad de potencia", explicó Marshall. "Hay muchos aspectos que optimizar en la parte híbrida, como cuándo recuperar energía o cuándo desplegarla en diferentes escenarios de carrera".

Un inicio lleno de incógnitas

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A diferencia de otras temporadas, el orden real de la parrilla sigue siendo un misterio.

Los test han dejado entrever que Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren forman el grupo de cabeza, pero las diferencias son difíciles de interpretar y muchos equipos aún podrían guardar cartas para las primeras carreras.

"Ha sido más difícil que nunca juzgar el orden competitivo durante los test", reconoció Marshall.

El ingeniero británico cree que McLaren está dentro del grupo que debería luchar por la cabeza, pero advierte que el desarrollo durante el año será decisivo. "Creo que estamos en el grupo delantero junto a Ferrari, Mercedes y Red Bull, pero hay muchos elementos esta temporada que podrían traer sorpresas".

La gestión del motor marcará la diferencia

Uno de los factores que podría definir las primeras carreras del nuevo reglamento será la gestión de las unidades de potencia híbridas, donde la parte eléctrica tiene ahora un peso mucho mayor.

Según Marshall, dominar ese aspecto será imprescindible para aspirar a victorias. "Para competir en cabeza y luchar por la victoria necesitarás haber hecho un gran trabajo gestionando la unidad de potencia. Es algo que tienes que controlar perfectamente".

Por ahora, McLaren cree tener una buena base con el MCL40, aunque el equipo sabe que el verdadero juicio llegará cuando el semáforo se apague en Melbourne. "Estamos razonablemente satisfechos con el paquete base del coche", concluyó Marshall. "Sabemos cuál es su potencial y lo que queremos que haga, pero tendremos que seguir aprendiendo y desarrollándolo durante toda la temporada".

La temporada 2026 arranca así con muchas incógnitas… y con McLaren preparado para descubrir si sigue siendo una referencia o si el nuevo reglamento ha vuelto a mezclar la parrilla.