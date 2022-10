Cargar el reproductor de audio

A finales del mes de agosto, McLaren anunció que Daniel Ricciardo no seguiría pilotando para el equipo de Woking más allá de 2022, pese a tener un contrato en vigor hasta finales de 2023.

A su vez, la estructura británico confirmó, tras ganarle a Alpine un juicio, que Óscar Piastri cambiaría de colores para formar su pareja de pilotos junto a Lando Norris a partir del próximo curso.

Desde que Daniel Ricciardo llegó a McLaren, allá por el 2021, no ha tenido una vida sencilla, de hecho, lo que más ha tenido han sido problemas para, ya que pese a puntuar en sus primeras carreras de naranja papaya, Norris le superó con bastante diferencia.

Los más expertos esperaban que la dinámica cambiase a medida que el australiano estuviese cada vez más adaptado tanto al equipo como al monoplaza, pero a excepción de la victoria que rompió una de las peores rachas negativas de la historia del equipo de Woking en el Gran Premio de Italia de 2021, su compañero le ha pasado por encima en todos los sentidos.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, habló sobre lo sucedido y lamentó el hecho de que su asociación no haya podido ser más fructífera, pero dijo a Fox Sports que apreciaba mucho al australiano, tanto como piloto como persona.

"Todos nos esforzamos mucho. Nos encanta Daniel, nos cae muy bien y es increíble trabajar con él, será estupendo trabajar con él durante el resto de las carreras (quedan cuatro grandes premios para llegar al final del curso)".

"Pero hay que recordar que en un equipo de F1 trabajamos para obtener resultados y éstos no llegaron, eso es así. Creemos que hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Realmente, nadie sabemos por qué no funcionó, creo que no es culpa de nadie", dijo el estadounidense.

"De nuestra parte, hicimos todo lo que pudimos y él también lo hizo lo mejor posible" dijo Zak Brown para finalizar sus declaraciones a Fox Sports.

Después de un rumor relacionado con un posible rol como piloto de pruebas y reserva del equipo Mercedes a partir de 2023, a raíz de quedar desvinculado de todos los asientos todavía vacantes, Daniel Ricciardo reconoció recientemente que no estará en la parrilla de la Fórmula 1 en 2023 y admitió que seguramente se enfocará en un año sabático con el objetivo de regresar en 2024.