McLaren quiere "hacer caja" de su desarrollo aerodinámico

El equipo de Woking está dispuesto a "hacer caja" en sus pruebas aerodinámicas de la primera parte de la temporada 2024 de Fórmula 1, después de aportar relativamente pocas mejoras en las primeras catorce carreras. El reglamento actual de pruebas aerodinámicas [ATR] restringe el tiempo que se puede usar el túnel de viento y los recursos de dinámica de fluidos computacional [CFD], y se asignan en función de la posición en el mundial de constructores de la pasada campaña durante la primera mitad del año, y después se cambia para adaptarse al rendimiento de 2024 tras el 30 de junio.

McLaren introdujo una importante actualización en el Gran Premio de Miami, pero desde entonces solo tuvieron mejoras menores y específicas para cada trazado, lo que sugería que estuvieron apostando por incorporar más novedades después de las vacaciones de verano, lo que le da una ventaja ATR para la segunda mitad del curso frente a sus rivales que fueron más consistentes en los últimos meses.

Como las actualizaciones previstas para la segunda parte de 2024 se concibieron en gran medida en esa primera mitad, da al equipo más tiempo, no solo para afinar su programa, sino también para gastar recursos de cara al monoplaza de la próxima temporada del Gran Circo.

Además de los alerones traseros con mayor carga aerodinámica que introdujeron en el Gran Premio de Emilia Romagna y Mónaco, y los alerones de menor carga para el Gran Premio de Gran Bretaña y Bélgica, la única mejora a largo plazo después de la primera gran mejora en territorio estadounidense fue un nuevo ala delantera.

"Efectivamente, Red Bull llevó a la pista más desarrollos hasta el momento, en términos de piezas físicas y si nos fijamos en la presentación con respecto a lo que hemos hecho nosotros", indicó el máximo responsable de la escudería, Andrea Stella. "Sin embargo, puedo hablar en nombre de McLaren. Parece que ahora estamos en condiciones de hacer efectivo parte de ese desarrollo que hemos acumulado, y esperaría que para la segunda mitad del año tengamos múltiples piezas nuevas".

Como estaban en la tercera posición del mundial de constructores después del Gran Premio de Austria, la fecha en la que se cerró el plazo del 30 de junio antes de que se cambiara la asignación de ATR, disponen de 256 pasadas en el túnel de viento para utilizarlo en pruebas aerodinámicas durante dos meses, con 64 horas de velocidad aerodinámica por encima de 15 m/s, además de 320 horas de ocupación del propio túnel y 1.600 nuevas geometrías para utilizar en las simulaciones CFD.

Aunque hay tres ATP afectados por el cambio hasta finales de año. Se trata de una reducción en comparación con la primera mitad de la temporada, cuando McLaren tenía más de cada uno para utilizar debido a que fueron cuartos en 2023, y si se compara con Red Bull, tienen 224 pasadas por el túnel de viento, con 56 horas a velocidades de aire de más de 15 m/s, 280 horas de ocupación del túnel y 1.400 geometrías nuevas.

Andrea Stella estuvo de acuerdo en que McLaren no sacó demasiado provecho de su plan de mejoras de la primera mitad de la campaña, y señaló que era "una sorpresa" que hubieran sido capaces de mantenerse competitivos: "En cierto modo, me sorprende que hayamos sido tan competitivos, teniendo en cuenta que a partir de Miami no introdujimos muchas piezas nuevas".

"Eso significa que la mejora fue grande. Hay algunas actualizaciones que llegarán en la segunda mitad del curso", indicó el director de la escudería que podrá dedicar, en teoría, más tiempo a desarrollar sus ideas de forma interna, lo que limitaría cualquier efecto perjudicial, como ya le ocurrió a Aston Martin.

