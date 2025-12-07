McLaren espera que Verstappen juegue limpio en Abu Dhabi F1

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, dice que espera "peleas interesantes" en la última carrera de la temporada en el GP de Abu Dabi, ya que Max Verstappen sale por delante de sus rivales y aspirantes al título Lando Norris y Oscar Piastri, pero espera que el holandés compita limpiamente.

Aunque Verstappen consiguió una pole crucial por delante de Norris y Piastri en el circuito de Yas Marina, está 12 puntos por detrás del británico y todavía necesita algo de ayuda para ganar el título, ya que Norris sólo necesita terminar tercero para proclamarse campeón del mundo. Piastri, que sale tercero, también necesita ganar la carrera y esperar un milagro para remontar sus 16 puntos de desventaja.

Por lo tanto, los expertos esperan que Verstappen intente hacer retroceder a Norris para que caiga en la trampa del tráfico que llegará por detrás, de forma parecida a la táctica de Lewis Hamilton para intentar derrotar a su compañero de equipo en Mercedes Nico Rosberg en 2016.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre tal escenario, el jefe de McLaren, Andrea Stella, dijo que confiaba en que cualquier travesura de Verstappen siga siendo justa para sus pilotos.

"En términos de las opciones que Max tiene disponibles para intentar colocar coches entre medias, sinceramente no estoy demasiado preocupado. Creo que veremos algunas peleas interesantes, pero estoy seguro de que todo eso sucederá dentro de los límites de la deportividad y la equidad".

El italiano añadió: "Hemos visto en los entrenamientos que el nivel de degradación y graining estaba por encima de lo esperado. Puede haber razones para controlar el ritmo incluso desde el punto de vista de los neumáticos, no necesariamente por alguna razón estratégica para el coche que vaya en cabeza".

El orden de salida de la carrera es perfecto para Norris, por lo que Stella aconseja al británico que se asegure de proteger la segunda posición de los coches de detrás en lugar de intentar atacar a Verstappen.

"Creo que desde el punto de vista de Lando, teniendo en cuenta el interior en la primera curva, creo que simplemente será relativamente prudente", explicó Stella. "Es una de esas carreras en las que desde el interior no necesariamente consigues la mejor salida, el coche del exterior puede cerrarse, así que sinceramente creo que habrá algo de prudencia que es lo que yo recomendaría".

"Lando está en una posición muy fuerte desde este punto de vista, así que creo que ese es el enfoque".

Otro elemento podría ser clave es el segundo coche de Red Bull, Yuki Tsunoda, que sacrificó su primera vuelta de la Q3 para dar un rebufo a Verstappen, y podría tener algún papel en la pelea saliendo desde la 10ª posición de la parrilla si alargara su primer stint.

Stella no vio ningún problema en que el sacrificio de Tsunoda fuera justo, sobre todo teniendo en cuenta que Verstappen fue incluso más rápido en su segunda vuelta sin rebufo.

"No me sorprende necesariamente que Red Bull pueda jugar como equipo, ya sabes, está dentro de sus posibilidades. No creo que sea injusto", dijo. "Pero en realidad, la vuelta de la pole position es la vuelta después, así que Max lo hizo incluso sin el rebufo, así que juego limpio para Max".

"Creo que hoy ha sido el coche más rápido y se merecía la pole, y la ha conseguido. Seguimos en una buena posición para la carrera, así que todo sigue en nuestras manos", concluyó el de McLaren.

