McLaren desconfía de los vínculos entre varios equipos de F1

No es ningún secreto que el tema de los "equipos B" está en debate continuo en la Fórmula 1. Debido a que el presupuesto de las escuderías se ha reducido respecto a la temporada pasada, el intercambio de conocimientos y tecnologías se ha vuelto esencial para ciertas estructuras.

Por ejemplo, Ferrari siempre ha compartido algunos elementos de sus monoplazas con Haas desde que el equipo estadounidense aterrizó en la máxima categoría del automovilismo. Y, tras su gran arranque en 2022, esa relación ha vuelto a estar en el centro de las miradas.

Aunque Andreas Seidl no quiso hablar de ese caso en particular, al de McLaren le encantaría que la FIA aclarase esta situación: "En primer lugar, todos en el equipo están ahora mismo muy ocupados con nuestro propio coche, por lo que no puedo hablar en detalle sobre la situación de Haas y Ferrari", dijo el alemán cuando fue entrevistado por Motorsport.com.

"Es obvio que, en general, esas relaciones están dentro de las reglas por la forma en que se construyen, pero es un tema preocupante para nosotros".

"Nuestra opinión es que en el futuro debemos asegurarnos de que la Fórmula 1 sea un campeonato en el que haya 10, 11 o 12 constructores reales. Desde nuestro punto de vista, la categoría debe ser un certamen con muchos equipos donde lo único que puedas poder compartir sea la caja de cambios y la unidad de potencia, el resto lo tienes que hacer tú mismo".

"Cuando vas más allá y compartes otros elementos, obviamente hay un intercambio o transferencia de la propiedad intelectual y eso cambia de forma directa el rendimiento del coche que recibe esos elementos. Y nosotros creemos que eso no es lo que debería ser la Fórmula 1".

"Es por eso que continuamente sacamos este tema a debate con otros equipos de la parrilla que tienen las mismas preocupaciones que nosotros, y por eso también estamos hablando con la FIA constantemente".

"Espero que pronto demos un paso adelante al respecto. Porque sabemos que establecer un límite, también es una tarea complicada. Por eso, la forma más fácil y efectiva de avanzar en este sentido sería establecer tener un límite claro de lo que se puede y no se puede compartir entre equipos", concluyó Andreas Seidl.