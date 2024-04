McLaren F1 se defiende de la "compleja" estrategia de Norris en Japón

El piloto británico salió tercero y fue el primero de los de cabeza en entrar en boxes en el Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1. Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera fue perdiendo terreno frente a Carlos Sainz y Charles Leclerc, con este último inmerso en una remontada desde la octava posición con una estrategia a una sola detención.

Tras la cita, Lando Norris aceptó que se esperaba que los Ferrari tuvieran un ritmo mucho más fuerte, pero sugirió que podría haber alargado su última parada en lugar de entrar el mismo tiempo que el monegasco. No obstante, su director, Andrea Stella, insistió en que la escudería tomó las decisiones correctas con vistas a un plan agresivo que podría haberle valido el podio.

"Creo que nos quedamos un poco sin opciones, porque cuando paramos a Lando [Norris en el primer stint], sabíamos que Ferrari estaba listo para atacarnos", dijo. "Así que queríamos ser preventivos, teníamos dos juegos de duros, así que podíamos detenernos antes, y al parar a Lando antes queríamos ver si podíamos subir al podio, e incluso ver si podíamos batir a Pérez".

"Pensé que valía la pena intentarlo. En última instancia, eso nos puso en una carrera que podría no haber sido la ideal desde el punto de vista del tiempo total, pero creo que valió la pena intentarlo, así que, por parte de Lando, estamos contentos de haber querido intentar acabar en el podio", reconoció.

En respuesta a las preguntas de Lando Norris sobre el momento de la segunda detención en el pitlane, Andrea Stella dijo que la escudería también debía vigilar a los dos Mercedes: "El momento de la segunda parada fue forzado por Leclerc, y también estaba Carlos [Sainz] acercándose a Lando, así que Carlos habría adelantado a Lando, y una vez que lo pasa, perderíamos tiempo, con lo que hubiera terminado por detrás de Hamilton y Russell".

"Porque cuando compites con tantos coches, tienes que considerar múltiples opciones, no es como si estuvieras corriendo contra un solo piloto, me refiero a que no estoy seguro de lo divertido que es para los espectadores, pero para nosotros, hace que la carrera sea bastante compleja en términos de contra quién estás luchando realmente", indicó Andrea Stella.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre si podrían haber hecho algo diferente para batir a Charles Leclerc, respondió: "No creo que hoy fuera posible hacer mucho más, acabar en el podio particular. Quizá con Lando, si hubiéramos renunciado a intentar hacer podio, podríamos haber terminado por delante de Leclerc".

"Esa es, en todo caso, la única oportunidad que, en retrospectiva, se nos podría haber presentado, pero habría significado renunciar a acabar en el podio, algo que no estábamos dispuestos a hacer", sentenció el máximo responsable de McLaren.

