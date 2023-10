McLaren F1 aconseja a Mercedes para mejorar de cara a 2024

El equipo con sede en Woking ha impresionado enormemente esta temporada después de transformar su MCL60 en un coche que no entraba en los puntos a pelear de forma regular por los podios. Sin embargo, a pesar de su buen estado de forma actual, el director del conjunto, Andrea Stella, dijo que todavía no han conseguido ni la mitad de lo que quieren hacer con la aerodinámica de su monoplaza.

Eso significa que hay un buen margen para dar un gran salto en 2024, especialmente con su nuevo coche siendo el primero producido exclusivamente desde su nuevo túnel de viento de última generación. No obstante, aunque McLaren parece ser la principal amenaza de Red Bull, el italiano se muestra cauto sobre cualquier progreso que hagan para garantizar los mejores resultados el año que viene.

Es especialmente consciente de que Mercedes tiene el potencial para contraatacar con su W15 gracias a un rediseño fundamente que están planeando. Cuando se le preguntó por su opinión sobre las perspectivas para 2024, dijo: "Por el momento, nos sentimos alentados por el desarrollo que veremos en el coche del próximo curso, pero al mismo tiempo, supongo que es igual para todos porque en este momento algunos conceptos están empezando a ser bastante claros en el paddock".

"No sabemos si nos estamos desarrollando más rápido que otros equipos y, sobre todo, no sabemos si lo estamos haciendo mejor que Red Bull", continuó Andrea Stella. "Y no olvidemos que Mercedes, creo que se ha dado cuenta de lo que debe trabajar, sospecho que van a dar un salto atrás bastante grande. No hay afirmaciones para decir que ese será el orden jerárquico que veremos el año que viene, las cosas pueden evolucionar".

Aunque es consciente de cómo cambiará la Fórmula 1 el próximo curso, el director de los de Woking admitió que los progresos actuales han sido mejores de los previstos, pero superar los objetivos, en última instancia, significa poco para él: "Estoy centrado en el proceso. Puedes tener objetivos, y decir que esos son dos o tres desde el punto de vista de los resultados".

"Sin embargo, no se trabaja en función de eso, sino a un ritmo más rápido y razonable que se pueda mantener en el desarrollo, y después veremos dónde acabamos", comentó. "Si vas rápido, puedes empezar a precipitarte a tomar atajos y a encontrarte cosas que no funcionan porque no has sido lo suficientemente metódico, así es como trabajamos".

"Mirando la temporada, si realmente queremos comprobar las expectativas, creo que estamos ligeramente por delante de lo que habríamos estado incluso en las predicciones más optimistas", señaló Andrea Stella.

