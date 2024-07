McLaren F1 "pagó el precio" de apostar todo a la carrera de Spa en seco

McLaren explicó que estaba dispuesto a "pagar el precio" en la clasificación sobre mojado del GP de Bélgica 2024 de F1 al apostar por una puesta a punto pensada para la carrera en seco.

Tras su doblete en Hungría, el equipo de Woking volvió a mostrarse fuerte en los entrenamientos en seco del viernes en Spa-Francorchamps, pero en clasificación todo cambió con la lluvia y los neumáticos intermedios, por lo que Norris y Piastri tuvieron muchas más dificultades para pilotar su MCL38.

Mientras Lando Norris y Oscar Piastri se conformaban con la quinta y sexta posición en la Q3, el jefe del equipo Andrea Stella dijo que se aseguraron de no comprometer su rendimiento en la carrera, ya que será cuando se repartan los puntos.

"No queríamos comprometer nuestra configuración por las condiciones de hoy, porque sabemos que mañana necesitamos la velocidad punta", dijo Andrea Stella a Sky Sports F1. "Estábamos dispuestos a pagar un poco el precio en la clasificación porque queremos tener el mejor coche mañana en las condiciones adecuadas".

"En este momento, todas las previsiones meteorológicas predicen que será una carrera en seco, así que queríamos asegurarnos de no tener un gran sábado y que luego el coche no rindiese el domingo", añadió.

Max Verstappen fue el más rápido finalmente, pero saldrá 11º debido a una penalización de motor, por lo que Norris y Piastri han ganado una posición en la parrilla de salida y Stella cree que sus dos pilotos todavía tienen una gran oportunidad de ganar la carrera el domingo.

"En realidad es el circuito más fácil para adelantar y es una carrera que estará dominada por los neumáticos, así que creo que la posición de salida no es el factor clave", explicó.

"Es importante que estemos ahí al final de la carrera, que hagamos un buen trabajo gestionando los neumáticos y que utilicemos el potencial del coche en términos de velocidad punta. Si combinamos todos esos factores, podemos tener un buen domingo".

Pero Norris advirtió que Red Bull también parecía más rápido en seco, lo que hace que adelantar al piloto que saldrá segundo, Sergio Pérez, no sea tan sencillo y podría permitir a Verstappen acercarse.

"Durante todo el fin de semana Red Bull ha estado un paso por encima de nosotros, a pesar de que ayer fuimos un poco más rápidos", dijo el piloto británico. "Simplemente creo que Red Bull no mostró todas sus cartas y nosotros sí".

"Por mi parte, siempre he estado un paso por detrás y un poco rezagado, así que me ha sorprendido y me he alegrado de haber conseguido un quinto puesto. Aún tenemos que adelantar a varios coches rápidos mañana, como el Red Bull de Pérez. La carga aerodinámica ligeramente inferior que tenemos nos ha perjudicado un poco hoy y espero que nos compense mañana", concluyó.

