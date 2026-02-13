Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

McLaren alaba, analiza y celebra el poderoso motor Mercedes

El motor Red Bull ha sorprendido por su despliegue en las rectas, pero McLaren destaca los puntos fuertes del motor Mercedes, considerado uno de los referentes.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Hay mucha sorpresa en torno a la unidad de potencia Red Bull, que desde el primer día de test en Bahrein ha mostrado datos muy interesantes en cuanto al despliegue, es decir, cómo gestiona la energía a lo largo de las rectas, alcanzando velocidades claramente superiores a las de los demás. Aunque esa ventaja se ha reducido con el paso de las jornadas.

No obstante, al menos por el momento, la unidad desarrollada en Milton Keynes parece capaz de alcanzar velocidades máximas muy interesantes, aunque hay que destacar que están más relacionadas con la primera recta que con el resto de la vuelta.

Sin embargo, lo que más sorprende a sus rivales es la constancia con la que ha logrado alcanzar ciertos valores en términos de aprovechamiento de la energía. En cualquier caso, es algo que se podrá evaluar mejor en los próximos días y en la segunda prueba, cuando los equipos reduzcan los experimentos y empiecen a rodar con configuraciones más representativas.

De hecho, Red Bull pareció empezar de forma bastante agresiva, también en lo que respecta a las revoluciones del motor en las rectas, con valores más altos que sus rivales, que empezaron a acercarse en la segunda jornada de test, aunque sin alcanzar los picos mostrados por la escudería anglo-austriaca. Analizando la situación, en McLaren también se mostraron sorprendidos por la forma en que el DM01 gestiona la energía, pero esto no significa que se deba subestimar la unidad de potencia Mercedes.

"Creo que, viendo los niveles de despliegue, Red Bull ha hecho un gran trabajo. Como han dicho otras personas, partir de cero y llegar a la posición en la que se encuentran ahora es increíble. Sé que en Mercedes HPP han trabajado duro para darnos la unidad de potencia que tenemos, y no tengo ninguna duda de que conseguiremos el despliegue necesario para ser competitivos este año", dijo Niel Houldey, director técnico de ingeniería de McLaren, uno de los equipos motorizados por Mercedes.

Houldey confirmó que, al observar los datos recopilados durante el primer día y medio, Red Bull parece tener efectivamente cierta ventaja sobre los rivales al final de las rectas, aunque no tan amplia como había dado a entender Toto Wolff el miércoles. Todo depende no solo de cuánta energía se pueda recuperar, sino también de cómo se aproveche.

Pero esto último no significa que la unidad de potencia Mercedes no tenga otros puntos fuertes: al contrario, Houldey cree que es más ventajosa en otras áreas.

"En este momento estamos trabajando con ellos [Mercedes HPP] para ver cómo podemos mejorarla, porque hay oportunidades que podemos aprovechar para acercarnos a Red Bull. Por ahora parece que hay una pequeña diferencia, pero creo que nuestra unidad de potencia es ventajosa en otras áreas, por lo que al final se equilibra".

¿Qué dicen en Mercedes sobre un posible cambio en los motores?:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Por otro lado, en McLaren subrayan que, en lo que respecta al motor térmico, el aspecto más debatido en las últimas semanas, Mercedes ha fabricado una unidad excelente. Y recuerdan que tener la mejor unidad de potencia no depende necesariamente solo de cómo se gestionará la energía.

"Creo que Mercedes ha creado un ICE [motor térmico] realmente muy bueno. Y, obviamente, esto supone una evolución con respecto a años anteriores. Por el momento, es muy difícil distinguir entre potencia, resistencia aerodinámica y despliegue. Pero sí, por lo que hemos visto, han hecho un gran trabajo. Sin embargo, en este momento es realmente difícil interpretar el panorama general".

Continuando con el análisis, Houldey explicó que los primeros resultados del MCL40 de McLaren en la pista fueron incluso mejores que los del simulador. Durante el invierno se trabaja con una serie de modelos y estimaciones de comportamiento, pero una vez en la pista, el coche mostró un rendimiento superior al previsto, lo que proporcionó información valiosa para perfeccionar el simulador y hacerlo más fiel a la realidad.

"Creo que la mayor sorpresa para nosotros fue el hecho de que los resultados en pista, o al menos el comportamiento del coche en pista, no fueron exactamente los que habíamos visto en el simulador".

"El coche parecía funcionar mejor en la pista que en el simulador, lo cual es muy positivo para nosotros. Obviamente, luego utilizamos esta información para perfeccionar el simulador y hacerlo más realista".

Disfruta de las mejores fotos de la jornada:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

