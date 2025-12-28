El McLaren de 2026 ya vendido por casi diez millones de euros

Este verano, McLaren anunció una subasta inédita, consistente en poner a la venta tres coches de competición… todavía inexistentes. Bajo el tema de la "Triple Corona", ya conquistada por el constructor británico y que volverá a perseguir en los próximos años, se ofrecieron diferentes modelos que competirán en 2026 y 2027, durante una venta organizada por RM Sotheby’s al margen del GP de Abu Dhabi.

Más información sobre la subasta: Fórmula 1 Por qué McLaren ahora vende coches que aún no han corrido una carrera

Los tres modelos eran el McLaren MCL40A, el monoplaza que competirá en la Fórmula 1 durante la temporada 2026; un coche inscrito en IndyCar (y, por tanto, en las 500 Millas de Indianápolis); así como el futuro prototipo destinado al WEC y a las 24 Horas de Le Mans, el LMDh que actualmente está en desarrollo antes de su debut en 2027. Los coches serán entregados a sus compradores, naturalmente, después de haber competido en carrera.

RM Sotheby’s anunció que el McLaren MCL40A se vendió por 11.480.000 dólares, es decir, unos 9.750.000 euros al cambio actual. La prestigiosa casa de subastas había fijado un precio de reserva de diez millones de dólares, y no ha revelado la identidad del comprador. El IndyCar se vendió por 848.750 dólares (unos 720.000 euros) y el LMDh por 7.598.750 dólares (6.450.000 euros).

Cantidades más que considerables, pero que quedan lejos de los 51.155.000 euros alcanzados por el Mercedes W196 R de 1955, que a comienzos de 2025 se convirtió en el coche de carreras más caro de la historia. Modelos más recientes pero pilotados por leyendas, como el Mercedes F1 W04, que marcó la llegada de Lewis Hamilton al equipo en 2013, y el Ferrari F2003 GA de Michael Schumacher, con el que logró su sexto título en 2003, se han vendido en los últimos años por 17 y 13 millones de euros, respectivamente.

Con McLaren habiendo conquistado los dos últimos títulos de constructores y el de pilotos en 2025, con Lando Norris, el MCL40A será muy esperado en 2026. Sin embargo, con un importante cambio de reglamento, tanto en los chasis como en los motores, el lugar que ocupará en la historia del automovilismo sigue siendo difícil de anticipar, lo que puede explicar este precio inferior.