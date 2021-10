Mazepin justifica su tremenda cerrada a Hamilton en Turquía

El piloto de Haas sufrió lo peor del spray en suspensión de la parte trasera del pelotón del GP de Turquía durante la carrera en mojado de este domingo.

Mazepin sintió que el spray fue aún peor en el circuito de Estambul debido a la suciedad que se desprendía de la superficie de la pista, lo que dificultó la visibilidad cuando se mezcló con la lluvia previa a la carrera.

En la vuelta 28, Mazepin estaba a punto de ser doblado por Hamilton, pero se mantuvo en la trazada en la rápida curva 11 a derechas, lo que estuvo a punto de provocar que ambos chocaran a gran velocidad y obligó a Hamilton a levantar el pie del acelerador.

Vídeo: así fue el incidente Mazepin-Hamilton en Turquía

Mazepin asegura que pedirá disculpas al piloto de Mercedes por el incidente, pese a que no fue investigado por los comisarios por ignorar las banderas azules, ya que culpó al spray sucio y a la falta de información de su equipo de ello.

"En primer lugar, lo siento mucho por Lewis. Me he quejado al equipo de que no puedo ver nada con los espejos, y necesito una guía adecuada en mis oídos sobre dónde están los otros coches, porque estuve conduciendo a ciegas debido al spray –y el de Turquía no es exactamente el spray más limpio que tenemos–", dijo Mazepin, que terminó la carrera en 20º lugar.

"Cuando hay tantos coches que te adelantan, no una, sino dos veces, es un desastre. Estoy contento de que hayamos conseguido escapar, pero veré a Lewis y le pediré disculpas".

Lando Norris también consideró que el spray fue peor en la pista turca en comparación con otros circuitos debido a la suciedad y los residuos de la superficie de la pista que se mezclan con el agua.

"En las vueltas a la parrilla básicamente no podía ver nada", dijo Norris. "Estaba bastante asustado en realidad por lo mal que estaba e incluso en la primera vuelta, pero creo que me hice hueco y lo controlé muy bien a partir de entonces".

"Creo que es porque el agua se asienta en la superficie bastante. Y como obviamente no se ha secado, siempre hay ese poco de agua acumulada. Es terrible en otras pistas, probablemente en cualquier otra a la que vayas, solo que ha permanecido mal durante un poco más de tiempo [aquí]. Fue más como un agua aceitosa en lugar de solo agua, por lo que era como un poco más borrosa y esas cosas, así como el agua que entra en la visera".

Tsunoda culpó en parte al spray sucio como factor de su trompo, que dilapidó su carrera, ya que no podía ver con claridad por los retrovisores y pensó que tenía un coche detrás, lo que le obligó a apretar más y le hizo hacer un trompo.

"Tuve un trompo y traté de ir más rápido. No se veía bien por los espejos, no podía ver nada por la suciedad y el polvo", explicó. "Pensé que había un coche justo detrás de mí, así que tuve que empujar e hice un trompo, pero en cualquier caso, eso arruinó toda la carrera, así que es una pena. Podíamos sumar puntos hoy".