Poco después de ser anunciado como piloto de Haas F1 para la temporada 2021, apareció en la cuenta de Instagram de Mazepin un vídeo el que aparecía toqueteando el pecho de una mujer en la parte trasera de un coche.

Haas calificó el incidente de "aborrecible" y Mazepin se disculpó antes de que el equipo se ocupara del asunto internamente, manteniendo los detalles de sus consecuencias en privado.

La eterna rotundidad de Steiner: Steiner llamó 'idiota' a Mazepin tras el escándalo sexual

En una charla con los medios de comunicación por primera vez desde el incidente, Mazepin dijo que "no estaba orgulloso" de lo que sucedió y que asumió toda la responsabilidad por sus acciones.

"Mi reflexión sobre mis acciones es bastante clara, no estoy orgulloso de ello", admitió Mazepin.

"No me comporté como se supone que debo comportarme, llegar a la Fórmula 1 y la fase de transición hasta darme cuenta de lo que he logrado ha sido muy corta, y no me adapté como debería haberlo hecho".

"Me he responsabilizado por ello y estoy dispuesto a seguir haciéndolo".

Mazepin ha sido objeto de una gran repercusión en las redes sociales desde el escándalo, y con el hashtag #WeSayNoToMazepin, que ha sido tendencia más de una vez, aparece como respuesta a cualquier publicación del piloto o del equipo Haas.

Mazepin dijo con respecto a su imagen que él "no iba a poder poner otras palabras en la boca de la gente", pero quería enderezar su discurso.

"Estoy bastante seguro de que cumpliré con el objetivo", expresó Mazepin. "Estoy seguro de que con el esfuerzo que estoy poniendo y la dirección que estoy tomando, los resultados estarán ahí, y voy a intentar que las carreras hablen por mí".

Mazepin elogió al equipo Haas por ayudar a educarle después del incidente y dijo que había sido "muy útil".

"Me han apoyado mucho al ayudarme a aprender de este incidente", dijo Mazepin.

"Han sido muy pacientes al tomarse el tiempo y ayudarme a aprender más de este tema, y creo que en mi fase de educación sobre comportamiento, estoy mucho más avanzado de lo que nunca he estado, así que eso es muy útil".

Cuando se le preguntó qué había aprendido en particular de este incidente, específicamente en relación con el trato a las mujeres y su conducta respecto a las mujeres, Mazepin respondió: "Llegar a la Fórmula 1 y ser piloto de Fórmula 1 significa que, de repente, te conviertes en alguien que tiene que dar ejemplo a muchos niños pequeños que aspiran a llegar al campeonato".

"Con eso, tienes que llevar contigo forma de comportamiento. Yo no lo hice instantáneamente".

"Y en lo que respecta a lo que he aprendido, está bastante claro, en primer lugar, con el comportamiento que se supone que se debe tener, y en segundo lugar, cómo se supone que debo actuar en las redes sociales y fuera de las redes sociales".

Mazepin no quiso comentar si se había disculpado con la mujer del vídeo, alegando que era un "asunto privado".

Ante la pregunta de si entendía que el comportamiento era inaceptable no solo como piloto de Fórmula 1 sino como ser humano, Mazepin dijo: "Sí, lo entiendo. He asumido la responsabilidad, como dije anteriormente".

"Tanto dentro como fuera del circuito, nosotros como seres humanos tenemos que mostrar un cierto comportamiento hacia los demás para vivir en un mundo tranquilo y humano".

Más de Haas y su coche: Fotos: todos los detalles del Haas VF-21, el nuevo F1 'ruso'

Conoce a los pilotos de la F1 2021

Daniel Ricciardo, McLaren 1 / 20 Foto de: McLaren Lando Norris, McLaren 2 / 20 Foto de: McLaren Sebastian Vettel, Aston Martin Racing 3 / 20 Foto de: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 4 / 20 Foto de: Aston Martin Racing Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 5 / 20 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 6 / 20 Foto de: Alfa Romeo Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 7 / 20 Foto de: Daimler AG Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 8 / 20 Foto de: Daimler AG Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 9 / 20 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 10 / 20 Foto de: AlphaTauri Sergio Perez, Red Bull Racing 11 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 12 / 20 Foto de: Red Bull Racing Fernando Alonso, Alpine F1 Team 13 / 20 Foto de: Alpine Esteban Ocon, Alpine F1 Team 14 / 20 Foto de: Alpine Carlos Sainz Jr., Ferrari 15 / 20 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari 16 / 20 Foto de: Ferrari George Russell, Williams 17 / 20 Foto de: Williams Nicholas Latifi, Williams FW43 18 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin 19 / 20 Foto de: Haas F1 Team Mick Schumacher, Haas F1 Team 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images