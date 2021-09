Mazepin estalla contra Mick Schumacher en Zandvoort

Los pilotos de Haas fueron protagonistas durante la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1 2021 en Zandvoort, después de que ambos tuvieran un tira y afloja en los últimos compases de la Q1.

Nikita Mazepin se vio superado por Mick Schumacher cuando ambos pilotos se disponían a dar sus últimas vueltas cronometradas en la Q1 en Zandvoort, agrupándose cerca de la última curva. Sebastian Vettel llegó a las últimas curvas en mitad de su vuelta rápida y a punto estuvo de llevarse por delante a los monoplazas de Haas.

Aunque lo investigaron, la FIA finalmente no tomó ninguna medida, justificando que aunque Vettel fue obstaculizado, había seis coches en la última curva yendo despacio, lo que significa que no fue un "bloqueo innecesario" como está escrito en el reglamento.

Pero el piloto ruso, cuyo padre es propietario de uno de los principales patrocinadores del equipo, estalló tras bajarse del coche y acabar 20º, cayendo derrotado por 12ª vez esta temporada ante el alemán.

"Bueno, estoy realmente molesto, para ser sincero, porque no debería haber sido tan difícil con el tráfico porque, como sabes, las reglas en un equipo de F1 funcionan. Un fin de semana eres el primer coche; el siguiente, el segundo. Este fin de semana me tocó ser el primer coche y una vez en Imola adelanté al primer coche, cuando era el segundo, y me llevé una bronca del equipo. Y ahora me ha pasado esto por segunda vez cuando mi compañero de equipo me adelanta y luego me mete en el tráfico", soltó Mazepin.

"Y luego me jode el último intento en la clasificación a propósito, así que no estoy contento porque si lo haces una vez, y no lo sabías, está bien, pero cuando lo haces dos veces, eso es a posta. No me gusta cuando hay, ya sabes, no debería haber una tensión así en el equipo, así que estoy jodido".

Cuando se le preguntó si había hablado ya con el equipo, respondió: "Bueno, ya le he dicho al equipo lo que pienso, pero no sé lo que dice la otra parte".

La otra parte, Mick Schumacher, aseguró no saber de qué hablaba su compañero cuando Sky Germany le preguntó al respecto.

"No sé muy bien de qué está hablando. No sé si el equipo se lo comunicó, pero les pregunté si podía adelantarle porque mis neumáticos estaban bastante fríos y él suele hacer una vuelta más lenta que la mía. Me dieron el visto bueno y, por ello, le adelanté con suficiente antelación y además tenía a Lando entre nosotros", apuntó el hijo de Michael Schumacher.

"Así que no había razón para hacer un drama de ello, porque su vuelta no se arruinó por eso. Creo que lo discutiremos internamente con el equipo y Günther [Steiner, jefe de Haas F1] también lo comentará. Pero por mi parte, no creo que hayamos hecho nada malo. Si preguntas y recibes el visto bueno del equipo, las cosas pueden cambiar. Yo no le frené ni nada, así que no puedo decir mucho al respecto".

En las próximas horas, Steiner tendrá que poner paz entre sus dos jóvenes pupilos en una temporada en la que los roces entre ambos se han ido sucediendo en diferentes grandes premios.

Información adicional de Jonathan Noble y Norman Fischer