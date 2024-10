Mazepin anuncia su retirada oficial de las carreras a los 25 años

El ruso estaba en la parrilla de la Fórmula 1 en la temporada 2021, y estaba previsto que continuara el siguiente curso, antes de que recibiera una sanción por la invasión de Rusia en Ucrania. Nikita Mazepin no consiguió puntuar en las 22 carreras que disputó, y al hijo del presidente de Uralkali, que era su patrocinador, se le prohibió seguir compitiendo en el automovilismo.

Kevin Magnussen llegó para sustituirle junto a Mick Schumacher, y logró una memorable pole position en el Gran Premio de Sao Paulo, lo que significó mucho para la escudería. Ahora, tras el sobreseimiento de las penalizaciones, lamentó que no tuviera ningún asiento, y anunció su retirada definitiva de las pistas, dejando atrás su sueño.

En las redes sociales compartió un largo texto en el que agradecía a la gente por su apoyo: "Quería hablar con los muchos amigos y aficionados que han enviado sus felicitaciones ahora que estoy oficialmente fuera de la lista de sanciones. Han sido más de dos largos años, y los tribunales han dictado sentencia a mi favor".

"Por supuesto, estoy feliz. Al mismo tiempo, me pregunto para qué ha servido todo esto, ser sancionado en un momento vital de mi carrera y ver cómo el tribunal europeo dictamina que todo ha sido un gran error", escribió. "Muchos de vosotros me preguntasteis qué era lo próximo para mí. El tiempo pone las cosas en perspectiva, y he tenido mucho tiempo para pensar sobre mi pasado y mi futuro, creo que ahora puedo decir que el primer acto de mi vida estuvo moldeado y dedicado a intentar ser el mejor en el automovilismo".

"Fue el amor por la velocidad. Fue la emoción de la competición", indicó. "Fue progresar en karting, después en Fórmula 3 y Fórmula 2. Era la búsqueda de un lugar en la Fórmula 1. Y, en parte, ese sueño se hizo realidad y pude probar ese mundo, y me encantó. De verdad, esa temporada [2021] fue difícil y tuve que sufrir algunos golpes públicos, pero vivía la promesa de la próxima temporada, con un coche nuevo y un poco de experiencia".

"Fue doloroso ver a todo el mundo en la Fórmula 1 avanzar y no ser parte de ello. La nueva sentencia en los tribunales es buena, pero la verdad es que no puedo recuperar esos años, que son esenciales en la vida y el desarrollo de cualquier deportista profesional", afirmó. "Esto hace que ahora, a la madura edad de 25 años, me dé cuenta de que es hora de mirar hacia delante, no hacia atrás. Es hora de escribir el siguiente capítulo de mi vida adulta".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!