Mazepin: "Me enteré de mi despido al mismo tiempo que el resto del mundo"

El piloto ruso se vio envuelto en una gran polémica tras el conflicto que atañe a su país en Ucrania, y una de las consecuencias fue la ruptura del contrato que le vinculaba con el equipo Haas para la temporada 2022 de F1.

Tras conocer su salida inmediata de la escudería, Mazepin anunció que realizaría una rueda de prensa virtual desde Moscú con los medios de comunicación, e indicó que su intención en trabajar para regresar a la categoría.

Sin embargo, el moscovita dijo que no volvería a Haas, y subrayó que no iría a donde no le quieren, ya que no tiene la "confianza" necesaria en el equipo.

El pasado viernes, a través de un comunicado, el conjunto de Kannapolis hizo pública la decisión de rescindir el contrato de Nikita Mazepin y del patrocinador principal, Uralkali, empresa de su padre Dmitry, debido a la situación en Ucrania.

El piloto de 23 años insiste en que no tuvo ningún contacto con el jefe de la escudería, Guenther Steiner, después de los test de pretemporada en Barcelona, donde rodó con el VF-22 totalmente blanco, y afirmó que se enteró de su despido al mismo tiempo que el resto del mundo.

Mazepin comentó que estaba dispuesto a firmar el documento que la FIA facilitó a los pilotos rusos, el cual permitía competir bajo bandera neutral, pero reveló que el organismo rector le envió una carta en la que estaban considerando su situación cuando se anunció su salida de Haas.

"Valoro mucho las relaciones", dijo Mazepin. "Creo que la F1 es un deporte único porque tiene mucho que ver con el desarrollo de los equipos y esta química que tienes entre tus compañeros y compañeras para poner el coche en una posición en la que pueda ir bien, pero me decepcionó mucho la manera en la que se gestionó".

"He estado preocupado por mi futuro desde que me fui de Barcelona, y me han dicho que si la FIA o cualquier organismo regulador me permitía correr de acuerdo a sus reglas, no habría ningún motivo para quitarme el asiento, porque no hay ninguna razón legal para hacerlo", continuó.

"En mis anteriores relaciones con Guenther [Steiner], las calificaba de buenas, y le respetaba mucho, he estado acostumbrado a creer al 101% en sus palabras, es un jefe de equipo, y si dice algo, normalmente pasa siempre o casi siempre".

"Pero no he escuchado nada del equipo desde que esto sucedió", explicó Mazepin. "Me enteré de mi despido en el mismo momento en el que se dio a conocer a la prensa. Quiero pensar que soy un joven de 23 años y que no estaba preparado para ello".

"No recibí ninguna insinuación ni ningún apoyo que me dijera que esta decisión era la que se había tomado, o que se iba a hacer pública en 15 minutos, que estuviera preparado para ello", dijo el ruso.

"Recibí muchos mensajes de la gente, y me enteré al mismo tiempo que ustedes (en referencia a la prensa)", afirmó el piloto que ya no estará más con Haas.

Uralkali, por su parte, dijo que emprendería acciones legales contra el equipo si fuera necesario para recuperar el montante de dinero pagado tras romper el contrato de patrocinio.

Sobre esto se le preguntó a Mazepin, que aunque no lo descartó, si desechó la posibilidad de volver a Haas en un futuro: "Diría que es bueno mantener todas las puertas abiertas, pero no quiero volver a un lugar en el que no se me quiere, y la F1 es un deporte peligroso".

"Tienes que confiar y creer en el equipo con el que trabajar, es cuestión de seguridad, y creo que no tenía esa confianza con ellos", añadió el moscovita. "En cuanto al apoyo de la escudería, siento que debería haber tenido más, porque no había ninguna razón legal para romper mi contrato".

"Me he sentido muy aliviado al saber que la FIA permitía competir a los pilotos atletas rusos con estatus neutral, y tenía la esperanza, siendo sincero, de poder correr. Pero el 5 de marzo, las cosas cambiaron de verdad, y perdí el sueño por el que estuve trabajando 18 años de mi vida", concluyó.