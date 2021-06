Verstappen, duro con Pirelli tras su accidente en Azerbaiyán

Max Verstappen sufrió un duro accidente a cinco vueltas del final en plena recta de meta y a más de 300 km/h cuando su neumático trasero izquierdo reventó sin previo aviso mientras lideraba con comodidad el GP de Azerbaiyán 2021 de F1.

El holandés se fue de morro contra el muro, pero afortunadamente pudo salir por su propio pie y lamentando solo daños materiales del Red Bull RB16B.

La bandera roja ondeó en pista después de una vuelta tras el Safety Car y la resalida desde la parrilla, media hora después, volvió a deparar emociones que acabaron con la victoria de Sergio Pérez, en el otro Red Bull, y el podio de Sebastian Vettel y Pierre Gasly.

Así fue el accidente de Verstappen: Vídeo: el accidente inesperado que paralizó el GP de Azerbaiyán

"Por supuesto que estoy cabreado por lo que ha pasado hoy. Ha sido una carrera bastante fácil para mí. He podido controlar la velocidad y he tenido que hacer un relevo largo con los neumáticos, así que he intentado adaptarme a lo que ocurría detrás de mí y he podido reaccionar ante ellos si iban más rápido. No quería castigar demasiado el neumático y no lo hice. A veces, este deporte es muy mierda cuando suceden cosas así", comentó Verstappen tras volver al paddock en Bakú.

Cuando se le preguntó si había tenido especial cuidado con los neumáticos tras el accidente de Stroll en la vuelta 31, el de Red Bull respondió: "No, quiero decir tener cuidado con los neumáticos es gestionarlos. No sentí nada hasta el momento en que me fui de repente a la derecha, el neumático se salió de la llanta y no es un buen impacto, es un lugar bastante peligroso para sufrir un reventón a esa velocidad. Pero por suerte todo está bien para mí, el coche no tanto".

En cambio, el holandés lanzó un dardo a Pirelli respecto a la causa que encontrarán para que su neumático trasero izquierdo estallara a gran velocidad.

"Es difícil... Hacemos la misma trazada en cada vuelta porque todos quieren estar en el rebufo. Es muy raro que me pase a mí. Creo que han limpiado la pista, pero probablemente Pirelli dirá que han sido restos de carbono en la pista lo que lo ha provocado. Fue así en Imola, así que es algo de lo que no se puede decir nada. El hecho es que otro neumático explotó, no solo a mí sino también a Stroll. Pero ya sabemos el resultado de esa conversación y es un poco difícil de aceptar", soltó.

"Es muy frustrante, con un poco de suerte todavía estamos al frente del campeonato, pero la diferencia podría haber sido mucho mayor y eso era mucho más importante. Hemos perdido muchos puntos, podríamos haber abierto esa brecha en el campeonato. Así que que ocurra esto, especialmente tan cerca del final, es muy frustrante".

Verstappen también tiene claro que Mercedes subirá el listón en las próximas citas (Paul Ricard y Red Bull Ring por partida doble) y que sus problemas en Mónaco y Bakú no se repetirán.

"Creo que Mercedes es más fuerte en los circuitos normales, por eso me hubiera gustado tener un poco más de margen aquí. Sabemos que serán fuertes en los circuitos habituales. Pero ya veremos. Hemos tenido fines de semana positivos porque el coche era muy rápido en carrera. No creo que nadie haya podido amenazarnos durante la carrera. Así que eso es una señal positiva", concluyó.

Finalmente, el holandés tuvo algunas palabras para su compañero de equipo, Sergio Pérez, que se llevó la victoria tras la pifia de Hamilton en la resalida.

"Sí, Checo ha tenido un gran día, ha hecho una buena salida, así que estaba detrás de mí y los dos hemos pasado a los que teníamos que adelantar y hemos hecho los tiempos que teníamos que hacer delante porque el coche era muy bueno hoy", comentó al respecto.

Información adicional de Mark Bremer

Las fotos del accidente de Verstappen en Bakú

