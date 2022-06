La increíble cláusula secreta del contrato de Massa y Ferrari

Cargar el reproductor de audio

Felipe Massa puede ser el piloto que más cerca estuvo de conquistar el título de campeón del mundo de Fórmula 1 pero nunca lo ganó (aunque es justo recordar que, en este aspecto, el piloto brasileño tiene un digno competidor, Stirling Moss).

Al volante de un monoplaza del Cavallino, Felipe Massa logró 11 victorias, pero normalmente, cuando se menciona su nombre, no es eso lo primero que se recuerda, sino la frase "Fernando is faster than you" y el drama que vivió en Sao Paulo, tras una derrota contra Lewis Hamilton en los últimos instantes de una carrera en la que ambos se jugaban el título en 2008.

Recientemente, el brasileño habló sobre cómo empezó su relación con el equipo de Maranello, una historia que sorprende por una curiosa cláusula secreta que contenía su primer contrato.

En una visión general, Massa se convirtió en la temporada 2006 en compañero de equipo de Michael Schumacher, reemplazando a su compatriota Rubens Barrichello. Pero realmente la historia de su relación con Ferrari empezó mucho antes.

"[En el año 2000] me convertí en el campeón de la Fórmula Renault 2.0 italiana y europea", dijo Massa en Motorsport Heroes. "Después de eso, muchos equipos querían firmar un contrato conmigo".

"Ferrari organizó rápidamente una reunión en Maranello. Ni siquiera lo sabía, pero en ese momento ya me habían estado siguiendo durante mucho tiempo: tenían muchos datos de pruebas y carreras, todo en telemetría. Me dijeron: 'Queremos llevarte al programa de jóvenes pilotos de Ferrari'. Pero en ese momento, ni siquiera tenían dicha academia".

"Lo único que tenía que hacer era no decirle nada a nadie sobre esto, era la única cláusula. La historia debía mantenerse en secreto absoluto".

"Entonces firmé un contrato por ocho años. Pero solo podía compartir esta alegría con mis familiares. Esto fue una condición increíblemente difícil de seguir".

"Pronto conseguí un asiento en Sauber, equipo que usaba los de motores Ferrari, antes de que me volviesen a llamar de Maranello, y desde 2006 piloté para ellos. Así que mi sueño se hizo realidad".

Felipe Massa estuvo en las filas de Ferrari hasta finales de 2013, antes de pasar a Williams, escudería con la que se despidió de la máxima categoría del automovilismo a finales de 2017.

Actualmente, el piloto brasileño de 41 años continúa con su carrera y compite en el campeonato nacional de turismos. También está ascendiendo gradualmente en la escala profesional de la FIA, donde ahora dirige la comisión de pilotos.