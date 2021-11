Masi, contrario a los pilotos: "Las reglas están claras"

El tema se debatió en profundidad en la sesión informativa habitual de los viernes en el GP de Qatar, poco después de que los comisarios del GP de Brasil confirmaran que no se revisaría el incidente Verstappen/Hamilton.

Después de esa reunión, varios pilotos admitieron que aún no sabían exactamente cuándo y cómo se aplicarían sanciones. Sin embargo, Masi insiste en que se les ha mantenido debidamente informados.

"Creo que les ha quedado claro lo que se espera", dijo. "Creo que en las partes interesadas, algunas están de acuerdo, y otras en desacuerdo. Pero siempre pasa eso, unos están de acuerdo y otros en desacuerdo, todo el tiempo".

"Así que les hemos dado una orientación general, pero también hemos sido muy claros en el hecho de que todos y cada uno de los casos serán juzgados en función de sus méritos".

Masi negó que no sancionar a Max Verstappen en Brasil signifique que las reglas se han relajado últimamente.

"No lo definiría como más relajado, estamos analizando todos y cada uno de los incidentes según sus méritos", dijo.

"Como hemos hecho con todos y cada uno, existe un panel de comisarios independientes. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no soy yo el que está sentado ahí como juez y jurado".

"Echamos un vistazo, tenemos un panel de comisarios que revisan todos y cada uno de los incidentes. Y luego, como vimos el fin de semana anterior, determinan si es digno de investigación. Si lo creen, se investiga y luego determinan si hay infracción o no".

Cuando se le preguntó si la maniobra de Verstappen en Interlagos se habría tratado de manera diferente si hubiera habido una escapatoria distinta, de grava en lugar de asfalto, por ejemplo, admitió que era una posibilidad.

"Posiblemente, sí. Pero es necesario observar toda la situación y el escenario, el clima, la escapatoria, etc".

Con respecto a la razón específica por la que Verstappen se libró de sanción después de que Mercedes solicitara una revisión, dijo: "No lo sé, no puedo darte la consideración exacta, obviamente no estaba sentado allí cuando tomaron esa decisión".

"Estaba sentado en la primera parte del derecho de revisión como observador, pero nada más".