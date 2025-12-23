¿Quién recibió más puntos de penalización en la F1 2025 y quién llega a cero a 2026?

A veces las cosas son extrañas en la Fórmula 1. En 2023, Kevin Magnussen acabó con la hoja en blanco en cuanto a puntos de penalización, pero en 2024 el de Haas fue el primer piloto en ser sancionado por alcanzar el máximo de puntos permitidos (12).

Lo contrario ocurre con Fernando Alonso: el español llegó a la pasada temporada con el mayor número de puntos de todos los pilotos, pero empezará la nueva temporada en 2026 a cero: En 2025 no recibió ningún punto de penalización, fue uno de los cinco pilotos que lo consiguió.

En el otro extremo del espectro está es el sucesor de Magnussen en Haas quien, una vez más, tiene de qué preocuparse. El debutante Oliver Bearman ha sido el mayor infractor del año en la Fórmula 1.

El británico acumuló la friolera de diez puntos en su primer año completo en la Fórmula 1 y, por lo tanto, debe tener cuidado: durante seis carreras de 2026, estará a un máximo de dos puntos de perderse una carrera.

¿Qué le pasó a Bearman en la F1 2025?

En Mónaco se le sumaron dos puntos por adelantar a Carlos Sainz bajo bandera roja, mientras que en Silverstone destrozó su Haas en el pitlane a pesar de que la sesión estaba neutralizada y eso le costó realmente caro (cuatro puntos).

Además, recibió dos puntos más por una colisión con Sainz en Monza y un punto por no conducir de forma adecuado tanto en Brasil como en Abu Dhabi.

Por detrás, Yuki Tsunoda sumó ocho puntos de penalización (y, por tanto, fue el segundo piloto en este sentido), pero es poco probable importe mucho, ya que es el único piloto titular de 2025 que ya no regresará a la parrilla tras el parón invernal.

El tercer puesto lo comparten Liam Lawson (Racing Bulls) y Lance Stroll (Aston Martin) con seis puntos.

Los pilotos con más puntos de penalizaciones desde 2019

2025: Oliver Bearman (Haas) - 10 puntos

2024: Kevin Magnussen (Haas) - 12 puntos

2023: Sergio Pérez (Red Bull) - 7 puntos

2022: Pierre Gasly (AlphaTauri) - 10 puntos

2021: Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 8 puntos

2020: Alex Albon (Williams) - 7 puntos

2019: Sebastian Vettel (Ferrari) - 7 puntos

Cinco pilotos sin puntos de penalización en la F1 2025

Por otro lado, también hay cinco pilotos que han llegado al final de la temporada sin ningún punto de penalización: El campeón del mundo Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Nico Hulkenberg (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) y el ya mencionado Alonso.

El número total de puntos de penalización impuestos en 2025 fue similar al del año pasado. En aquella ocasión, todos los pilotos sumaron un total de 67 puntos, esta vez la cifra descendió ligeramente a 62.

Las colisiones fueron la causa más frecuente de la imposición de puntos de penalización: 20 de ellos fueron sancionadas por los comisarios. Le siguieron por adelantamientos (5), por conducción peligrosa (4), infracciones bajo bandera roja (3) y cambiar de sentido con demasiada frecuencia en defensa (3).

No hubo peligro en cuanto a advertencias se refiere la temporada pasada. Con cinco infracciones (cuatro de las cuales deben ser de conducción) el reglamento obliga a un piloto a perder diez posiciones en la parrilla, lo que le ocurrió a Yuki Tsunoda en 2023, pero en 2025 Alex Albon fue el piloto con más advertencias, pero solo fueron tres (una infracción no relacionada con la conducción).