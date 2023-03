Marta García estará en la F1 Academy con PREMA

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 anunció la creación de un nuevo campeonato para impulsar las trayectorias de las jóvenes pilotos que sueñan con llegar a la máxima categoría del automovilismo, la F1 Academy. Meses después de que se conociera la noticia, ya se van conociendo a las protagonistas que estarán en la parrilla de la temporada 2023, y una de ellas será la española Marta García.

La dianense de 22 años confirmó que estará con el equipo PREMA a través de sus redes sociales después de lanzar una campaña en la que buscaba el apoyo económico de sus seguidores. El objetivo eran 100.000 euros, y aunque solo consiguió 3.382€ gracias a 116 donaciones, podrá estar con el conjunto italiano.

En el portal web GoFoundMe, escribió: "¡Hola comunidad! Necesito vuestro apoyo, ahora más que nunca. He estado buscando ayuda para seguir mi carrera deportiva como piloto y me ha surgido una oportunidad para competir en un nuevo campeonato. Y aquí es donde entráis vosotros para poder hacer esto posible".

"¿A dónde irán los fondos? Todo lo que recaudemos irá destinado a mi presupuesto de competición de este 2023", continuó. "¿Por qué? Sabéis que soy una luchadora nata y el motor me corre por las venas, nunca se me hubiese ocurrido hacer un crowfunding, pero le he estado dando vueltas y me parece que podríamos crear una pedazo de comunidad donde os sintáis parte de mi temporada este 2023. Que juntos luchemos por el campeonato. Cualquier ayuda será bienvenida".

En un comunicado publicado por el equipo, Marta García comentó: "Estoy muy contenta de correr para PREMA en la F1 Academy. Creo que es una gran oportunidad para demostrar de lo que soy capaz, y es genial hacerlo con PREMA, que es una de las mejores estructuras en el automovilismo, estoy deseando trabajar con ellos y poner sus colores al frente en esta nueva categoría".

Por su parte, el director de la escudería, Rene Rosin, afirmó: "Tenemos muchas ganas de competir con [Marta] García, ya que ha tenido actuaciones impresionantes en el pasado. Creemos que puede ser una competidora destacada en el ámbito de la F1 Academy, así que unir nuestras fuerzas era algo muy natural. Además, tiene mucha experiencia, lo que es una ventaja para todo el equipo".

En la F1 Academy acompañara a Nerea Martí, pero no estará la otra García, Belén, que competirá en la Michelin Le Mans Cup en 2023, pese a que estudió la opción de volver a los monoplazas: "Es cierto que he tenido opciones de estar en la parrilla de la F1 Academy, pero creo que ése ya no es mi sitio".

