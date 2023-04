Marko no ve a Vettel de vuelta en Red Bull como director o asesor

Sebastian Vettel dejó la máxima categoría del automovilismo a finales de la temporada pasada tras unos cuantos años en los que por momentos pareció estar casi más centrado ya en sus tareas y objetivos fuera de la pista que en sus deberes como piloto.

Si bien desde entonces ya no se ha dejado ver de nuevo por el paddock, una serie de rumores han apuntado a que los máximos responsables de Red Bull habían pensando en la posibilidad de ofrecerle al alemán la dirección de uno de los dos equipos que ahora mismo tienen en la F1, la escudería de las bebidas energéticas y AlphaTauri, o incluso ofrecerle el puesto que ahora mismo posee un Helmut Marko que a sus 79 años de edad podría estar pensando en dejar el Gran Circo.

En una entrevista para el periódico suizo Blick, el principal asesor de la estructura austriaca comentó la situación, y éste reveló que, efectivamente, había sido convocado a una reunión con Oliver Mintzlaff, que ahora está a cargo del programa de carreras de la marca Red Bull.

"Sólo puedo confirmar que iré a la sede de Red Bull en Salzburgo el miércoles [26 de abril]", dijo antes de decir que "los temas [relacionados con Vettel] no están en la lista de cosas que discutiremos allí".

En cuanto a su opinión personal sobre si el expiloto alemán cuatro veces campeón del mundo puede ser el futuro director de equipo o asesor de Red Bull, Marko fue sincero y reconoció que en estos momentos no veía a Vettel de vuelta a la Fórmula 1 con ninguno de esos roles.

"Nosotros hablamos habitualmente", dijo el veterano austriaco. "Seb está todavía en una fase de autodescubrimiento. En ese caso, no creo que quiera volver a ir a todas las carreras, e incluso trabajar mucho más que antes pero recibiendo menos dinero por ello", explicó.

Hablando ya sobre su situación como asesor, el propio Marko reconoció que ahora mismo no tiene sentido para él dejar la estructura de Red Bull, pero no descartó dejarlo todo en un futuro si las cosas cambian: "Como propietario de una cadena hotelera, tengo una ventaja importante: la independencia. Pero mientras tenga la oportunidad de trabajar con el mejor piloto, Max Verstappen, no tiene sentido que me vaya".

"Cuando la pareja de pilotos sea diferente, mi situación también cambiará", finalizó el austriaco.

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, con Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing.

