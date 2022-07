Marko evalúa a los talentos de Red Bull: Verstappen, Sainz, Vettel...

Cargar el reproductor de audio

Helmut Marko lleva trabajando junto a Red Bull durante muchos años con un mismo método de trabajo, el cual es tan sencillo como duro: si no rindes, estás fuera. E incluso los pilotos que han conseguido llegar a la máxima categoría del automovilismo, no están a salvo de sus críticas.

A través de una entrevista para la propia la revista de Red Bull, conocida como Red Bulletin, Marko habló de los mayores talentos de la estructura, tanto del pasados como del presentes.

Si bien es cierto que algunos de ellos no han recibido más que palabras positivas, como es el caso de Max Verstappen, otros no se han librado de las famosas críticas del veterano asesor. En Motorsport.com, hemos reunido lo más destacado.

La opinión de Helmut Marko sobre Daniel Ricciardo: "Le falta consistencia".

Daniel Ricciardo superó al tetracampeón del mundo Vettel y ganó varias carreras como compañero de equipo de Verstappen, pero según Marko, no pudo demostrar de forma continua su nivel.

"En su primer año en Red Bull ganó a Vettel con tres victorias, por cero de Seb. Pero la llegada de Max fue un punto de inflexión en su carrera, en lugar de querer pelear, siempre prefería mantener la distancia. Y todo el mundo sabe qué desencadenó eso. Es una pena, porque siempre fue divertido trabajar con él. Su velocidad era comparable a la de Max, pero le faltaba esa consistencia".

La opinión de Helmut Marko sobre Sebastian Vettel: "Un trabajador muy, muy analítico"

Marko cree que el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel fue capaz de ganar a su fiel compañero de equipo en la estructura austriaca, Mark Webber, gracias a su trabajo duro y a su talento analítico.

"Fue capaz de aprovechar todas sus cualidades técnicas al máximo. Por eso también se impuso a un piloto talentoso como Mark Webber. Hasta cierto punto, Seb me recuerda a Niki Lauda, con la gran diferencia de que Niki era mucho mayor que él cuando llegó a la Fórmula 1".

La opinión de Helmut Marko sobre Carlos Sainz: "Relación tóxica con Verstappen"

Carlos Sainz Jr. causó una gran impresión en Marko en sus primeros años. Según el asesor de Red Bull, el piloto español era más rápido que Vettel en las curvas rápidas, pero las cosas se torcieron cuando llegó a la máxima categoría con Verstappen como compañero de equipo en Toro Rosso.

"Tuvo la mala suerte de tener a Max en el garaje de al lado. El ambiente entre estos dos en Toro Rosso era bastante tóxico y no vi ninguna manera de mantener a ambos con nosotros. Así que, obviamente se fue a Renault, McLaren y luego a Ferrari".

La opinión de Helmut Marko sobre Alex Albon: "Demasiado bueno"

Actualmente piloto de Williams, Alex Albon sigue manteniendo un estrecho vínculo con Red Bull. El tailandés ha corrido tanto en las filas del primer equipo como en Toro Rosso. Sin embargo, dos incidentes con Lewis Hamilton, uno en Brasil 2019 y otro en Austria 2020, finalmente fueron decisivos para su futuro, según Marko, además de su mentalidad.

"Alex es increíblemente rápido, pero me pregunto si quizás no es demasiado bueno. Es un poco como David Coulthard, a todo el mundo le cae bien, no es lo suficientemente duro".

La opinión de Helmut Marko sobre Yuki Tsunoda: "Un japonés atípico"

El actual piloto de AlphaTauri, Yuki Tsunoda, parece haber causado una buen impresión en Marko en cuanto a su rendimiento en pista, pero el problema está en su temperamento.

"Es increíblemente rápido. Yuki es un japonés atípico, normalmente son educados y disciplinados, pero él no es ninguna de estas dos cosas. Creemos en él y en su enorme potencial. Cuando no está bajo presión, es increíblemente divertido y amable, a todo el mundo le cae bien, aunque nadie puede ser tan extrovertido como lo es él".

La opinión de Helmut Marko sobre Pierre Gasly: "Siempre estaba buscando excusas"

A mediados de 2019, Pierre Gasly perdió su asiento en Red Bull y descendió de nuevo Toro Rosso / AlphaTauri. Y, pese a lo que algunos esperaban, en Faenza se ha convertido desde entonces en el líder absoluto del equipo.

"No funcionó su unión con Red Bull porque siempre estaba buscando excusas en lugar afrontar sus propios errores. Ahora es el líder del equipo y está haciendo cosas increíbles con el AlphaTauri. Al igual que su compatriota François Cevert, es rápido, descarado y le gustan las cosas buenas de la vida".

La opinión de Helmut Marko sobre Sergio Pérez: "Verstappen le hizo sentirse inseguro"

El actual compañero de equipo de Max Verstappen es Sergio Pérez. El mexicano tuvo algunos problemas en su primer año con el equipo, pero se ha recuperado con muy buena nota.

"Llegó aquí con una victoria en su haber y su llegada fue positiva, pero conoció a Max y eso le hizo sentirse inseguro, especialmente en la clasificación. Pero se recuperó. Ahora elige sus hoteles, tiene sus propios asesores dentro del equipo y, aunque no sé exactamente a qué se dedican o qué es lo que hacen, son buena gente".

La opinión de Helmut Marko sobre Max Verstappen: "El piloto más rápido"

Para el actual campeón del mundo, Max Verstappen, Marko solo tiene buenas palabras. Según él, el neerlandés es el piloto más rápido que ha tenido Red Bull a lo largo de su historia en la Fórmula 1.

"Es el piloto más completo, tiene un talento que sólo se ve una vez cada década. Su velocidad y confianza en sí mismo es única. No se esconde y se atreve a hablar sin miedo en las entrevistas. En cuanto al pilotaje, no hay nadie más rápido que él a una vuelta en estos momentos. Sus aptitudes para la competición se demostraron desde el principio, su primera victoria en Barcelona fue un grandísimo ejemplo de ello".