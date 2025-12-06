Marko mete presión: "Empezar al lado de Verstappen siempre pone nervioso a Norris"
A Helmut Marko le cuesta imaginar un escenario que le dé el título a Max Verstappen en Abu Dabi, pero no renuncia a poner a Lando Norris bajo la máxima presión.
No se puede cambiar a Helmut Marko, especialmente cuando se necesita aplicar un poco de presión. Aunque se muestra tan cauto como siempre sobre las posibilidades reales de Max Verstappen de revalidar su título este domingo, el asesor de Red Bull sigue manteniendo una pequeña esperanza.
Y es que, al término de la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi, no sólo la pole position del tetracampeón del mundo fue un primer punto de interés, sino que lo importante es que su acompañante en la primera fila es la persona bajo la lupa para el ex piloto austriaco.
Aunque es dueño de su propio destino, ya que lidera el campeonato con 12 puntos de ventaja y 'sólo' necesita subir al podio para asegurarse la corona, ¿sentirá Lando Norris el peso del favoritismo sobre sus hombros? "Vimos que había cometido algunos pequeños errores", señaló Marko ante el micrófono de 'Servus TV'. "Pero aún así sólo necesita acabar segundo. Salvo que empezar al lado de Max siempre le pone nervioso".
Incluso si Max Verstappen consiguiera mantener el liderato en la primera curva y luego ganar, necesitaría un escenario extremadamente favorable detrás de él, que no podrá controlar. Helmut Marko tiene poca fe en ello, ya que también duda de que George Russell y Charles Leclerc sean realmente capaces de hacer de aguafiestas. "Podría pasar... Una parada en boxes, un Safety Car, o que un Mercedes o un Ferrari se interpongan", enumeró. "Para nosotros, está claro, no podemos hacerlo solos".
Helmut Marko, Red Bull Racing
Foto de: Peter Fox / Getty Images
Sea cual sea el resultado, Red Bull ha hecho parte del trabajo, ya que su piloto consiguió su octava pole de la temporada, un ejercicio en el que seguirá siendo el mejor en 2025. "Dije que necesitábamos una vuelta mágica, y él lo sabía", detalló Helmut Marko.
"Pero hizo dos seguidas. Hizo dos trucos absolutamente mágicos. Enhorabuena a él por eso. En cuanto a todo lo demás, ya veremos mañana". Además, Marko también elogió a un "increíble" Yuki Tsunoda cuando le dio el rebufo a Max Verstappen en la Q3, con un plan que "funcionó a la perfección".
