Marko pide poner fin de una vez a las disputas internas de Red Bull F1

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, cree que el equipo no puede arriesgarse a que su suerte en la pista se vea influenciada por las innecesarias peleas de Jos Verstappesn y Christian Horner.

Los rumores que hablan de una batalla política interna en Red Bull estallaron en el Gran Premio de Austria cuando Jos Verstappen, el padre Max, criticó a Horner por hablar cancelado su prometida participación en un desfile de leyendas de cara a este fin de semana.

Jos Verstappen habló con los medios holandeses y dijo que se había visto obligado a no participar en una carrera de demostración con un RB8 antes del GP de Austria porque Horner estaba bloqueándolo: "Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infancia. Podía haber pilotado, pero no. Me parece muy infantil por parte de Horner. Creo que eso dice algo de él".

El propio Horner negó un poco más tarde que hubiera habido algún veto por su parte y aseguró que la situación actual con Verstappen padre no le preocupaba en lo absoluto.

"No se puede controlar todo en la vida", dijo. "No puedo controlar las relaciones con los padres de los pilotos, mi atención se centra en el rendimiento de nuestros pilotos y de nuestro equipo. Y va a seguir siendo así", añadió el director de la escudería austriaca de Fórmula 1.

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing.

Pero en medio de una lucha cada vez más apretada con McLaren por las victorias, Helmut Marko ha dicho que estas fricciones no pueden ocupar la atención de la gente.

En declaraciones a ServusTV, Marko dijo: "En realidad hemos decidido concentrarnos en el aspecto deportivo y tenemos suficientes problemas en ese sentido para solucionar. Pero lo que sí diré es que [la discusión] es un asunto privado entre Jos y Christian, y [algo] que realmente no debería tener lugar en absoluto sobre asuntos tan triviales como una carrera de exhibición".

Marko dijo que con la ventaja de Red Bull al frente de la F1 había sido recortada en las últimas semanas, por lo que toda la atención del equipo tenía que estar en lo que estaba ocurriendo en la pista.

"Debemos concentrarnos plenamente en el deporte", dijo. "Tenemos un rival muy fuerte con McLaren".

"El McLaren, en cada circuito al que vamos, con cada temperatura, con cada tipo de neumático, siempre es rápido. Así que serán un rival difícil a lo largo de la temporada", dijo.

Toto Wolff dice que Horner 'habla por hablar'

La postura de Jos Verstappen este fin de semana ha vuelto a avivar los rumores sobre un posible cambio de equipo para Max Verstappen en algún momento, a pesar de que el holandés dijo que seguiría con Red Bull en 2025.

Christian Horner ha insistido durante mucho tiempo en que ningún momento vio peligrar el futuro de Verstappen, a pesar de las insinuaciones del jefe de Mercedes, Toto Wolff, desde el comienzo de año.

Además, dejó caer que las conversaciones sobre el fichaje de Verstappen por Mercedes habían sido utilizadas como una maniobra de "distracción" por parte del fabricante alemán para así desviar la atención de su propia situación competitiva.

Pero Wolff lo ha negado rotundamente en declaraciones a Sky Alemania: "Ni siquiera le oí decir eso. Es una estupidez. Está hablando por hablar".

Wolff dijo, después de haber sido visto hablando con Jos en el paddock de Austria, que siempre se había llevado bien con los Verstappen, pero que todavía había otros factores que en última instancia decidirán qué sucederá en el futuro y si sus caminos se cruzarán.

"Siempre hubo contacto", dijo. "Vivimos en el mismo sitio y siempre nos hemos llevado bien. Puedes ser bueno con tu vecino y aun así no pilotará tu coche. Lo más importante es que nos fijemos en nuestro rendimiento. Creo que si tenemos un coche rápido, los pilotos rápidos querrán venir con nosotros".

