Marko explica por qué la renovación de Pérez en Red Bull "depende de él"

A lo largo de toda la temporada 2023 de la F1, el futuro de Sergio Pérez como piloto de Red Bull fue debatido en multitud de ocasiones, en gran parte debido a su diferencia de rendimiento con Max Verstappen, su compañero de equipo.

Sin embargo, el mexicano tenía contrato hasta finales de 2024 y los austriacos se negaron a poner punto y final al mismo antes de llegar a su fecha de caducidad, por lo que este año Checo tendrá una nueva -y quizá la última- oportunidad de demostrar que puede rendir a un nivel similar al del holandés, que el año pasado sumó casi el doble de puntos que él.

En declaraciones a ServusTV, Helmut Marko, que ha sido uno de los más críticos con Pérez en estos últimos meses, habló de las opciones que tienen de continuar en Red Bull a partir de la temporada 2025 y reconoció que la pelota está en el tejado del piloto de Guadalajara.

"Pérez todavía tiene contrato para 2024. Depende de él, si rinde en una forma similar a como acabó las últimas carreras [de 2023], entonces podemos hablar fácilmente de una nueva renovación".

No obstante, el veterano asesor de Red Bull también es consciente de que habrá varios pilotos presionando por conseguir el asiento del mexicano y apuntó directamente a un nombre, el de Daniel Ricciardo, quien con el equipo hermano tiene una tarea muy clara por delante.

"Tiene que demostrar que tiene a Tsunoda claramente bajo control. Y podría ser candidato", dijo.

Por otro lado, en Red Bull parece que han descartado tomar una decisión pronto, de hecho Helmut Marko apuntó al parón de verano para poder empezar a sacar alguna conclusión sobre quién será el compañero de Max Verstappen a partir del próximo curso.

"Me pediste un titular. Yo diría: después de las vacaciones de verano, ya se podrán hacer ciertas consideraciones al respecto".

En cuanto a Verstappen, aunque tiene contrato hasta 2028, el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari ha puesto de manifiesto que todo puede pasar y Marko reconoció que el neerlandés también tiene algunas cláusulas que le permitirán salir del equipo antes de esa fecha.

"Como en todos los contratos de Fórmula 1, hay cláusulas si no se cumplen cierto éxito y también están incluidas en el contrato de Max".

"No creo que el dinero sea un problema para Max, pero si no estamos en condiciones de darle un coche que sea capaz de ganar, bueno, por supuesto que intentará buscar su éxito como piloto de carreras. La edad no vuelve y si no ve el camino con Red Bull, entonces está bastante claro que mirará a su alrededor para ver dónde habría algo mejor", concluyó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!