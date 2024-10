Marko: "Norris tiene debilidades mentales, Verstappen será campeón"

La batalla entre el tricampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, y la estrella de McLaren, Lando Norris, podría alargarse hasta la última carrera de la temporada.

El piloto británico debe recortar los 52 puntos que le separan del holandés para conseguir su primer título y obviamente no será fácil porque Verstappen ha demostrado que puede ir más allá del rendimiento de Red Bull, dada la gran diferencia con su compañero Sergio Pérez.

La estructura de Milton Keynes llevará una actualización en Austin que debería meterles de nuevo en la lucha por el campeonato de constructores y ayudar a Verstappen a mantener su liderato personal.

McLaren ha sido cauteloso a la hora de introducir actualizaciones en su coche tras ver los problemas que han tenido sus rivales al montar piezas nuevas a sus coches. Cada equipo está tratando de añadir tanta carga aerodinámica como sea posible, pero eso puede dañar la estabilidad del monoplaza y entonces convierte la vida en una pesadilla tanto para los ingenieros como para los pilotos.

Helmut Marko habló sobre la lucha por el campeonato en el canal de YouTube de Motorsport Magazin y dijo que confía en que Verstappen ganará a Norris porque cree que es superior en todos los aspectos y que el británico tiene algunas "debilidades" que pueden ser aprovechadas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, batalla por el liderato. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Cuando se le preguntó quién creía que sería campeón del mundo esta temporada, Marko simplemente dijo: "Verstappen". A lo que añadió cuando se le pidió una explicación: "Es el mejor, es el más rápido y, sobre todo, tiene la fuerza mental para teóricamente luchar por el mundial más que Charles Leclerc y Lando Norris".

"Sabemos que Norris tiene algunas debilidades mentales. He leído sobre algunos de los rituales que necesita hacer para rendir bien el día de la carrera", dijo un Marko nunca se ha andado con rodeos cuando analiza a los pilotos.

Norris ha tenido un coche más rápido que Verstappen desde Miami, pero no ha podido aprovecharlo al 100% para reducir todavía más su desventaja de puntos. Oscar Piastri (su compañero) y Leclerc son dos de los pilotos que le han quitado puntos que podrían venirle a la cabeza una vez que termine la actual temporada en Abu Dhabi.

También hay que tener en cuenta el nivel de Verstappen, quien es muy raro que no sea capaz de extraer el máximo potencial de su coche sea cual sea su situación.

Norris puede no estar de acuerdo después de sus encontronazos en Austria, pero en las últimas carreras Verstappen no ha sido lo suficientemente rápido como para acercarse a ninguno de los McLaren y no ha tenido la oportunidad de hacer uno de sus movimientos característicos. Pero no puede dudar de que si Red Bull vuelve a tener un coche a la altura, el holandés no dará su brazo a torcer en ningún momento.