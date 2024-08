Marko no cree que Red Bull F1 tenga una solución en Zandvoort

El equipo Red Bull permaneció sin ganar en las últimas cuatro carreras después de comenzar con fuerza la temporada 2024 de Fórmula 1, pero ahora tienen hasta tres escuderías más que plantan cara, como son McLaren, Mercedes y Ferrari. Los líderes del mundial tienen tarea por delante, incluso su principal piloto les presionó para que mejoraran su monoplaza, algo que no pareció ser el caso en el Gan Premio de Hungría.

Durante las vacaciones de verano, las fábricas deben permanecer cerradas por obligación durante quince días, lo que se traduce en que no pueden realizar ningún trabajo con el coche actual, y el asesor del conjunto de Milton Keynes, Helmut Marko, dejó claro en su habitual columna de Speedweek que no se quedarán quietos durante esas semanas.

Los austriacos pretenden solucionar los contratiempos que les perjudicaron en las últimas citas del calendario, porque el RB20 no compite igual que a principios de año: "Tenemos que resolver nuestros problemas y averiguar dónde está el fallo, porque ya no tenemos equilibrio en el coche si comparamos la situación actual con las tres primeras carreras".

"No obstante, es difícil estimar en cuánto tiempo ocurrirá eso. No creo que la gran solución llegue en Zandvoort", confirmó uno de los máximos responsables del proyecto de las bebidas energéticas. "Estamos haciendo una intensa lluvia de ideas, y también tenemos diferentes cosas, pero aún no puedo decir qué pondremos en práctica y cómo".

En el trazado de Zandvoort, el héroe local, Max Verstappen, logró muchos éxitos, y desde su regreso al calendario en 2021, el neerlandés pudo ganar en todas las ocasiones, pero con el resurgir de McLaren y Mercedes, parece que será mucho más complicado de repetir por cuarta ocasión consecutiva. Aunque Helmut Marko confía en que pueden sacar un resultado de provecho: "Una cosa está clara, la clasificación será crucial en Zandvoort, porque allí apenas se puede adelantar".

"Y Max [Verstappen] podría hacer una buena clasificación, porque últimamente ha estado bien allí. Fuimos los más rápidos en Austria, igual que en Bélgica", aseguró. "En Hungría solo nos faltaron unas centésimas, ssí que nos estamos quejando a un alto nivel".

