Marko niega los rumores: "No hay cláusula de salida con Gasly"

La Fórmula 1 está de vacaciones de verano en cuanto a su actividad en pista y en las fábricas de los equipos, pero hay mucha actividad que rodea el mercado de pilotos, tras la decisión de Fernando Alonso de abandonar Alpine para unirse a Aston Martin la próxima temporada.

La decisión del piloto español de mudarse desde Enstone hasta Silverstone para ocupar la vacante que dejará Sebastian Vettel, llevó a Alpine a anunciar a Oscar Piastri, su actual piloto de reserva, como nuevo compañero de Esteban Ocon.

Sin embargo, el piloto australiano negó de forma tajante que vaya a correr para la escudería que dirige Otmar Szafnauer, y se cree que se habría vinculado a McLaren como sustituto de Daniel Ricciardo.

Si bien Alpine ha manifestado su intención de defender el contrato que aseguran tener con Piastri, es bastante probable tengan que buscar a una cara nueva para completar su alineación de cara a 2023.

Ricciardo parece la opción lógica, y de hecho Szafnauer ya dijo que no habría problema para el retorno del australiano al equipo para el que ya corrió en 2019 y 2020, aunque no sería una silly season de Fórmula 1 si no surgieran otros posibles candidatos.

Uno de ellos es el de Pierre Gasly, que tiene contrato en vigor con Red Bull y en junio se anunció que continuará en AlphaTauri durante la próxima temporada.

Para resolver las posibles dudas, Helmut Marko, asesor de Red Bull y director del programa de jóvenes pilotos de la estructura, aclaró que el francés no está en el mercado.

"No hay ninguna cláusula de salida con Gasly, no la había antes del parón de verano y no la habrá después de las vacaciones de verano", aseguró el austriaco a Sport1.

La publicación alemana cita también declaraciones de Franz Tost, jefe de AlphaTauri, indicando que no tendría sentido dejar ir a Gasly a otra escudería de la parrilla.

"No tiene sentido que Red Bull deje marchar a Pierre. Si un piloto de Red Bull tiene problemas, no hay otro piloto adecuado que pueda sustituirlo. Solo Gasly puede hacerlo", aseguró Tost, defendiendo a su piloto.

Desde que Gasly fue relegado desde Red Bull de vuelta a AlphaTauri (en su momento, todavía era Toro Rosso) a mediados de la temporada 2019, siempre ha acabado el año entre los 10 primeros, aunque, por el momento, no parece estar camino de repetir. Gasly es 13º en la clasificación con apenas 16 puntos y tres apariciones en el top 10.

