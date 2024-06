Marko y sus experiencias con Montoya: "Sólo quería sus hamburguesas"

El principal asesor de Red Bull en la Fórmula 1 y directivo con una larga trayectoria en el automovilismo, Helmut Marko, concedió recientemente una entrevista exclusiva a Motorsport.com, en la que recordó momentos curiosos con Juan Pablo Montoya.

El colombiano fue piloto del equipo propiedad de Helmut Marko en la Fórmula 3000, RSM Marko, y fue subcampeón en 1997 en la que entonces era una categoría equivalente a la actual Fórmula 2 -el piloto que ganó aquella temporada fue el brasileño Ricardo Zonta-.

Cuando se le preguntó por su tiempo compartido con Juan Pablo Montoya en la F3000, el veterano austriaco fue muy sincero al hablar sobre su relación con el piloto colombiano.

"Montoya fue un caso muy especial. Vino a Graz (Austria) y el segundo día me preguntó cuál de nuestros McDonald's era el mejor. Ni siquiera sabía que había tres en Graz. Tenía una velocidad increíble, pero tiró por la borda el campeonato por errores de pilotaje y su falta de forma física".

"No quería nada más que sus hamburguesas. Así que le invité [a comer] y sólo le serví ensalada", dijo.

"Estaba muy apretado económicamente en aquella época, tenía hambre y, como no hacía ningún ejercicio físico, le hice caminar desde mi casa hasta donde vivía, lo que le llevaba unos buenos 50 minutos o una hora por el bosque. Eso le hizo mucho bien", siguió contando el asesor de Red Bull.

"La siguiente carrera fue mucho mejor. Pero sí, ellos (los pilotos prometedores) son jóvenes, a veces muy testarudos y quieres ayudarles. Pero él era tan cabezón... De hecho, ese fue uno de los casos más difíciles, porque su velocidad era increíble".

"En Helsinki (Finlandia), conducía en los circuitos urbanos 1s más rápido, o 1.5s más rápido que el resto... Luego perdió el coche y se le cambió la suspensión durante la carrera, pero volvió a hacer las vueltas rápidas con un coche relativamente mal. Hay muchísimas historias sobre Montoya", añadió.

Montoya también habló de Marko como jefe

En una entrevista anterior con Motorsport.com, Juan Pablo Montoya también habló de la F3000 de 1997: "Fue difícil en aquel momento, pero al final me hizo mejor piloto. Siempre me gritaba que tenía muchos problemas y que estaba loco y todo eso. Pero lo hizo con la intención correcta".

"Me ayudaba todo el tiempo a ser mejor persona", dijo antes de confirmar la anécdota de la comida. "Recuerdo que una vez me invitó a comer a su casa. Me sirvieron ensalada nada más, pero en aquella época yo no comía verduras. Luego me hizo volver corriendo hasta casa".

"Fue más de una hora corriendo. En aquel momento me enfadé mucho con él, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era su manera de empujarme hacia adelante. Vivir en Graz y todo eso fue una buena experiencia para mí. Apenas tenía dinero, pero Helmut cuidó muy bien de mí", concluyó.

