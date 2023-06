Marko sobre Pérez: "Ha sobrevivido dos años con Max, ya es un logro"

El equipo Red Bull consiguió un hito al alcance de muy pocos, de hecho, sólo cinco escuderías lo han logrado a lo largo de los más de 70 años de historia de la máxima categoría del automovilismo. En el Gran Premio de Canadá, los austriacos lograron su victoria 100 en el Gran Circo, unos números que sólo superan Ferrari, McLaren, Mercedes y Williams.

Uno de los grandes artífices de ese éxito es Helmut Marko, el principal asesor del equipo de Milton Keynes, quien habló sobre ello en la última edición del podcast F1 Nation.

Al conocido como "Doctor Marko" se le mostraron una serie de datos sobre esos 100 triunfos entre los que destacaba que la actual pareja de pilotos de Red Bull, formada por Max Verstappen y Sergio Pérez, había conseguido 46 de esas 100 victorias, aunque la gran mayoría de ellas en manos del piloto holandés, que ha subido a lo más alto del podio en 41 ocasiones.

Al escuchar ese dato, el veterano expiloto austriaco se apresuró en negar que fuesen un equipo que apostase por un solo piloto, sin dar opciones a los demás: "¿Cuántas victorias ha conseguido Mercedes con Lewis Hamilton en la Fórmula 1, por ejemplo?", respondió.

A lo que añadió que Verstappen era un piloto con un talento por encima de lo habitual y que por el simple hecho de conseguir estar ante su tercer año como compañero suyo, Pérez debía sentirse bastante orgulloso: "Creo que Max es un piloto extremadamente fuerte, así que Checo ya ha sobrevivido dos años con él, lo que es un gran logro, así es como se tiene que interpretar".

Helmut Marko siguió hablando sobre el récord personal de las 100 victorias y recordó los inicios del equipo, cuando soñaban con ganar una carrera algún día, y lamentó que el jefe y creador de dicho sueño, Dieter Mateschitz, no pudiese estar presente para presenciar el triunfo centenario en el Circuito Gilles Villeneuve.

"Pensé, 'oh, es sólo una carrera como otra cualquiera', pero no fue así. Estoy muy tranquilo y aliviado de haberlo conseguido el objetivo, pero sigue siendo algo increíble".

"Cuando compramos Jaguar, no pusimos mucho dinero sobre la mesa y el jefe [Dieter Mateschitz] dijo, 'vamos a intentarlo y quizás ganemos un gran premio'. Hoy me entristece mucho que no esté aquí para ver lo que hemos conseguido hoy", concluyó el veterano asesor de Red Bull en la F1.

