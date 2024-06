Marko califica de "ilusión" un posible fichaje de Mercedes a Verstappen

La temporada 2024 de Fórmula 1 para Red Bull se complicó desde incluso antes de su inicio, ya que salió a la luz una polémica investigación a Christian Horner, a la que le siguió otra a Helmut Marko y las repetidas declaraciones de Max Verstappen abierto a cambiar de aires con varias escuderías seduciéndole. Sin embargo, todo se fue calmando a medida que llegaron las victorias del neerlandés, quien reafirmó su compromiso con los de Milton Keynes en el Gran Premio de Austria para el próximo curso.

Lo último sobre Max Verstappen en la Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen rechaza a Wolff y reafirma su compromiso con Red Bull F1

Sin embargo, y a pesar de que tenga un contrato vigente, en Mercedes siguen soñando con hacerse con los servicios del vigente campeón del mundo. El director general de la marca, Ola Källenius, aseguró que se imagina al piloto vestido de plata, no en 2025, ya que parece que continuará de morado, sino en 2026, en la nueva era de reglas técnicas.

Sobre ello se le preguntó al asesor del equipo austriaco, Helmut Marko, alguien muy importante para Max Verstappen, y respondió: "Lo veo más como una ilusión. La posición de partida es la misma, mientras Red Bull pueda proporcionarle un coche competitivo y él se sienta cómodo, no hay razón para cambiar de escudería".

A él le deben mucho en esta campaña, ya que siguen al frente de la clasificación en ambos campeonatos con sus siete triunfos en diez grandes premios, y el miembro de Red Bull no dudó en elogiarlo, pese a que no tiene el coche más veloz: "Es positivo en ese sentido, Max [Verstappen] ha ganado siete de diez carreras. No con el aplomo al que estábamos acostumbrados el año pasado, pero nos dimos cuenta de que no podríamos ganar todas las cita".

"Y a Max le debemos algunas de estas carreras que hemos ganado, porque en términos de coche, Ferrari es a veces más rápido que nosotros, y McLaren lo ha sido más que nosotros en las últimas pruebas y de forma más consistente", añadió Helmut Marko.

Daniel Ricciardo, con un pie y medio fuera de la F1

El austriaco también habló sobre otro piloto que tiene a su cargo, y ese es Daniel Ricciardo, quien parece que en la temporada 2025 de Fórmula 1 no tendrá un hueco en la parrilla. El australiano está en un bajo momento de forma, y las declaraciones de Helmut Marko dejan muy claro que Liam Lawson tiene muchas opciones de hacerse con ese segundo asiento en el Visa CashApp RB: "Ambos accionistas han dejado claro que este es un equipo junior. El plan con Ricciardo era que recuperara su antigua forma y luego quizá regresara a Red Bull".

"Desafortunadamente, eso no ha sucedido hasta ahora. Ahora tenemos que analizar la situación y tomar una decisión, pero, como he dicho, es un equipo junior en términos de filosofía", dijo antes de responder a la pregunta de si sabía cuáles eran sus problemas. "Creo que si lo supiéramos exactamente, estaríamos contentos y ya lo habríamos solucionado".

"Hizo una carrera al sprint muy buena, en la que acabó cuarto [en el Gran Premio de Miami], pero, además de eso, hay que decir que Yuki Tsunoda ha sido claramente el piloto más fuerte en estas diez carreras. ¿A qué se debe exactamente? Ricciardo ha crecido con nosotros, le hizo la vida más que difícil a Vettel en 2014, pero hay un problema en alguna parte", continuó. "¿Dónde exactamente? Si lo supiera, se lo habría dicho a él y al equipo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!