Marko y la eliminación de Pérez: "No es el coche, es algo más psicológico"

El piloto mexicano se quitó toda la presión de encima después de que Red Bull anunciara su renovación por dos temporadas más, zanjando los rumores sobre que perdería su asiento en favor de nombres como el de Carlos Sainz, Yuki Tsunoda o Daniel Ricciardo. Sin embargo, en la primera sesión justo después de firmar el acuerdo en la que tenía que demostrar por qué se merecía ese volante, cayó en la Q1.

Sergio Pérez trató de superar el corte, pero las cambiantes condiciones provocaron que no pudiera hacer una vuelta suficiente como para estar presente en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1. Sobre todo ello se le preguntó al asesor de la escudería de Milton Keynes, Helmut Marko, quien no dudó en decir que la eliminación no venía por diferencias en el coche con respecto a Max Verstappen, sino que iba más allá.

"No es el monoplaza, puedes verlo con Max [Verstappen]. Creo que es más psicológico", aseguró a Servus TV uno de los máximos responsables de la escudería. "Estuvo cerca, y cuando las condiciones cambian, le resulta mucho más difícil, pero el hecho de que ya sea la tercera vez [que no está en la Q3] es doloroso".

Además de ello, perdieron la oportunidad de sumar una nueva pole position con el neerlandés, quien empató a la milésima con George Russell. Sin embargo, al hacer antes su vuelta, la cuenta se decantó en favor del británico: "Ya se vio en la FP3, donde los dos Mercedes estaban delante. Al menos con Hamilton, seguías pensando que tenía menos combustible, pero han dado un paso adelante y están dos o tres kilómetros por hora por delante de nosotros en las tres mediciones de velocidad punta, así que eso demuestra que también lo están haciendo bien en el plano aerodinámico".

