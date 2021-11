Lewis Hamilton dio un auténtico recital en la clasificación del Gran Premio de Brasil, superando a Max Verstappen con una diferencia de más de cuatro décimas de segundo. Sin embargo, Red Bull no está preocupado por la distancia respecto al piloto de Mercedes. Por un lado porque el piloto del equipo alemán todavía tiene que cumplir una penalización para el domingo y, por otro, porque la diferencia real creen que es menor

Según Verstappen, la diferencia se debió principalmente al nuevo motor que ha montado Hamilton: "Si tienen un nuevo motor, entonces también tienen un poco más de potencia para el fin de semana, así que no es una gran sorpresa para mí", dijo el neerlandés al llegar al parque cerrado. "Estoy contento de ser segundo. Es una buena posición de partida".

Sin embargo, según el asesor de Red Bull, Helmut Marko, todavía había margen de mejora en términos de tiempo, ya que la vuelta de Verstappen no fue perfecta.

"Hamilton fue increíblemente fuerte, Max no tuvo una vuelta óptima, así que la diferencia real es de dos décimas", dijo el austriaco como explicación a los problemas de una puesta a punto no muy perfecta en el RB16B. "También los neumáticos se sobrecalentaron en la parte delantera y en la trasera".

No obstante, Red Bull consiguió probablemente la mejor posición de salida posible para la carrera de clasificación al sprint del sábado con el segundo puesto.

"Salir en la primera fila es realmente satisfactorio, con lo único que no estamos contentos es con la diferencia”, dijo el ex piloto austriaco. "Pero nada está perdido todavía. Si llevamos el coche a la meta, empezaremos la carrera desde la primera posición (por la sanción a Hamilton). No podíamos esperar nada más en este momento".

Verstappen perdería entonces un punto en el campeonato frente a su rival Hamilton, pero seguiría teniendo las de ganar debido a la penalización de este último en la parrilla de cinco posiciones.

Red Bull espera que la situación sea similar a la de México. Allí también habían perdido la clasificación, pero no le dieron a Mercedes ninguna posibilidad en la carrera.

"Normalmente nuestra velocidad en carrera es mejor que en clasificación", afirmó Marko, quien espera que el calor del domingo y la alta carga de combustible beneficien a los dos RB16B.

"Así que eso también es un rayo de esperanza de que podamos quedar por delante de Hamilton el domingo con ambos coches", finalizó.

Fotos de Max Verstappen en el GP de Brasil 2021 de F1:

