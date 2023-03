"Nunca descartes que Fernando Alonso corra hasta los 44 años"

Cargar el reproductor de audio

El podio de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1 reavivó el debate que hay en torno a la edad del piloto asturiano, quien a sus 41 años sigue sorprendiendo al mundo del automovilismo con sus dotes al volante. Tras su desafortunado paso por McLaren con Honda y Renault, y su regreso al Gran Circo con Alpine, el ovetense ahora parece tener una buena oportunidad en Aston Martin, y está dispuesto a todo para ganar su tercer título mundial.

Uno que conoce bien sus ambiciones y con quien compartió parrilla durante muchas ocasiones es Mark Webber, ex de Red Bull que peleó contra el español hasta el final en 2010, y no dudó ni un solo segundo de que su 'viejo amigo' luche por su sueño con los de Silverstone. En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el australiano señaló que no había que descartar que Alonso corriera hasta "los 44 años".

Cuando se le preguntó si veía algún cambio en el de Aston Martin, dijo: "Por supuesto, creo que cuando te haces mayor, todos maduramos de diferentes maneras, y tenemos distintas prioridades en nuestra vida. Él ha estado en este paddock durante 20 años, naturalmente, es diferente a cuando llegó".

"Eso es obvio, pero el instinto y el piloto, todo sigue ahí", comentó Mark Webber. "Pienso que, los rasgos están ahí, todo lo que le caracteriza continúa ahí, es un competidor, quiere luchar contra la gente, de una forma realmente tenaz y gratificante para sí mismo, y eso nunca abandonará a Fernando [Alonso]".

"Tiene la oportunidad de quedarse más de estos dos años, por supuesto. Nunca descartes que Fernando corra hasta los 44 años", aseguró el australiano sobre la cantidad de temporadas más que ve a uno de los que fue su rival por el ansiado mundial que nunca llegó y que fue a parar a manos de Sebastian Vettel a principios de la pasada década.

El de Queanbeyan reveló lo que cree que hace el dos veces campeón sin la Fórmula 1 corriendo por sus venas, además de que entendía su situación: "Creo que le preocupa estar en casa sin hacer nada, ha tenido muchos momentos difíciles en su carrera, en los que siente que podría haber ido por otro camino con una carrera, pero ahora tiene otra oportunidad".

"No es que necesitáramos confirmación de su talento", dijo el de Australia sobre lo que opinaba de Fernando Alonso. "No está en duda, pero ahora puede disfrutar liderando un equipo hacia la siguiente gran fase de su trayectoria, va a estar muy motivado, es increíble".

En cuanto a si pensaba que Aston Martin sería capaz de ganar alguna carrera en esta temporada 2023 de Fórmula 1, Mark Webber respondió: "Sí, aunque que depende, por supuesto, de si Red Bull tiene una fiabilidad fenomenal, que sus victorias están aseguradas, pero [Fernando Alonso] puede conseguir una victoria en un día único, estoy seguro de que puede conseguir algo".

"El podio es absolutamente especial, pero no podemos olvidar que Red Bull estaban totalmente con el control de crucero, lo estaban haciendo muy lentamente, así que están en una forma impresionante. Vamos a ver cómo el Aston Martin va en pistas donde la degradación es menor, pero [estoy] muy, muy feliz por él y por el equipo, se merecen el resultado", sentenció el australiano.

