Mansell confiesa todo sobre su mejor adelantamiento en F1

(Haz click en las fotos de arriba para verlas más grandes. Un gran documento)

El exterior en la curva Peraltada, una de las más temidas de la F1, demostró la valentía de Nigel Mansell y la increíble confianza entre él y Gerhard Berger para ir rueda a rueda, porque si se hubieran tocado, habría acabado como un accidente de aviación.

La acción ocurrió en la penúltima vuelta de la carrera de México, cuando Mansell (Ferrari) intentaba arrebatar el segundo lugar a Berger (McLaren), con Alain Prost (Ferrari) destacado.

El movimiento de Mansell fue fruto de su actitud de nunca rendirse, pero también tuvo un sabor especial después de que Berger le arrebatase el segundo lugar aprovechando un rebufo en la recta principal para pasarle en la curva 1.

Hablando con Mansell durante una cena en México hace unos años, explicó cómo preparó ese movimiento y las claves para él.

"Estaba muy enfadado por cómo me adelantó Gerhard en la recta", dijo. “¡Pensaba que no había forma de que me pasara!".

“Gerhard era un piloto muy exitoso, un ganador, y también había sido mi compañero de equipo el año anterior. Nos conocíamos bastante bien".

“No cedió nada, pero realmente me molestó cuando me adelantó, ya que bloqueó las cuatro ruedas".

“En la primera curva, miré por los espejos porque a veces echas una mirada de cortesía, y vi que se metía por el interior. ¡Si me hubiera tirado, me habría deshuesado!"

“Entonces me abrí y se metió. ¡Pensé: 'eres un cabrón!'".

Curva Peraltada

Mansell acosó a Berger para buscar cualquier oportunidad de recuperar la posición. Mientras se acercaban a la rápida curva final a derechas por penúltima vez, Berger se cerró para cubrir el que creía que sería el plan más lógico para que el británico intentara un movimiento.

Pero Mansell no quería esperar y en su lugar se fue a la parte exterior, mientras los comentaristas de todo el mundo se volvían locos.

Para un hombre conocido por su valentía, fue un momento destacado, reconociendo que fue algo súper especial.

"Probablemente fue uno de los mejores adelantamientos de mi carrera", dijo el campeón del mundo de 1992. "Principalmente lo es porque cuando lo veo ahora, estando aquí, pienso '¿Realmente hice eso?'".

“Ese día, si salía mal, ibas a hacerte daño de verdad. Tenías que ser un poco precavido para llevarlo a cabo”.

Pero no solo fue la velocidad y el diseño de la curva lo que ha mitificado la acción. Como recuerda Mansell, el asfalto lleno de baches y el desafío único de la falta de carga aerodinámica debido a la gran altitud se sumaron.

"Fue bastante difícil porque había baches", explica. “No teníamos dirección asistida. Cuanto más rápido ibas, más difícil era atraparle. Eso fue algo que Ayrton [Senna] descubrió, porque también había rodado allí [en 1991]".

“La otra cosa es que el agarre cada vuelta no era constante debido a la altitud. Había niebla y si soplaba viento, entraba el polvo, por lo que no podía yendo tan rápido".

Mansell reconoce que no hubo premeditación sobre dónde iba a tratar de adelantar a Berger: solo sabía que tenía que darlo todo.

“Fue una maniobra improvisada, como cuando cerré a Ayrton [Senna] en Hungría [en 1989]. Fue algo espontáneo”, afirma. “Tenía que intentarlo porque si lo piensas, es demasiado tarde".

“Lo hice en la entrada ya que estábamos muy cerca, y pensé que si lo hacía en ese momento, hacía historia a lo grande. Pero, si soy sincero, creo que le sorprendí y también le asusté, porque si se hubiera tocado conmigo, él también habría acabado [fuera]”.

Hubo otro aspecto que favoreció la maniobra: Mansell sabía que si cortaba un segundo, perdería el control y se iría fuera. Una vez que empezó, siguió acelerando.

"Principalmente, hay una manera, pero de alguna forma pude seguir acelerando y no alterar nada", comentó. “Cuando posas una pequeña pluma [en el acelerador] y la quitas, el coche se mueve. Si hubiera hecho eso en mitad de la curva, habría sido historia, me habría ido".

Peraltada dejó de ser cómo era hace mucho tiempo. Ahora, la curva actual presenta solo la segunda mitad del viraje anterior cuando los coches salen de la zona del estadio de béisbol.

Nigel Mansell y Alain Prost, Ferrari

Mansell es consciente de que la preocupación por la seguridad ha cobrado protagonismo en los últimos años, pero sostiene que es una pena que algunas de las curvas más desafiantes de la F1 hayan desaparecido.

"Lamento mucho que dos personas perdieran la vida en 1994 y que hayan cambiado todos los circuitos del mundo para siempre, porque hemos perdido sitios emblemáticos", explicó.

“Si nos fijamos en Silverstone, el viejo Becketts, Copse, Stowe y Club han desaparecido. Tengo que decir que se hizo por las razones adecuadas, pero la cabeza que tenías que tener, con la capacidad para probar algo, era diferente".

“Como piloto no eres un suicida, no quieres perder tu vida, pero tienes que pelear entre tu pie derecho y tu cerebro porque la cabeza dice 'corta un poco', pero quieres ser más rápido y hacerlo".

“No puedes evitar levantar el pie. Tu cerebro tiene un chip conservador que todos tenemos. Cuando estás justo en el límite, sabes que va a hacer eso. Entonces, cuando superas eso, y simplemente cambiándolo como el limitador de revoluciones de un motor, puedes subir a un nivel diferente y es bastante positivo”.

El Gran Premio que lo cambió todo: Cómo cambió para siempre la seguridad en F1 tras el fatídico Imola 94

A Mansell le anima el hecho de que la gente todavía hable sobre ese momento en México de 1990, pero siente pena de que la generación actual de pilotos tiene que conducir coches que él cree que no son capaces de repetir lo que él hizo.

"Siendo justo con los pilotos actuales, teníamos una ventaja hace años: neumáticos más grandes. Podíamos añadir nuestra personalidad. No había dirección asistida, ni control de tracción, y todo dependía de nosotros".

“Cuando íbamos a la curva a fondo, sabíamos cómo iba a funcionar el coche. Siempre estaba en constante movimiento, así que teníamos que lidiar un poco con él".

“Ahora, ha cambiado enormemente debido a la electrónica y los controles. Los coches no se pueden conducir de forma distinta, porque si haces eso, los neumáticos son muy pequeños, los desgastas más rápido y los degradas antes".

“Por lo tanto, no se saca lo mejor de todo el conjunto. Los pilotos tienen algunas limitaciones, no por su culpa ".

El adelantamiento de Mansell en México 1990 quedó como un momento destacado de la F1 para siempre.

Así era la F1 hace 30 años: equipos y pilotos de 1990. ¡Pasa las fotos para disfrutarlas!