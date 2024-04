El mánager de Sainz cree que siguen los "malabarismos" en el mercado de F1

Desde que se hizo oficial el fichaje de Lewis Hamilton por el equipo Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1, todos se preguntan sobre qué camino tomará Carlos Sainz el próximo año. Muchos creen que puede tener un hueco en Mercedes como sustituto del heptacampeón, aunque otros lo ponen en un lugar muy diferente, y es como líder del proyecto de Audi, pasando un año en Sauber y ser así el compañero de Nico Hulkenberg una vez que se confirmó su firma.

Sobre todo ello se le preguntó a su mánager, quien también es su primo, Carlos Oñoro, y aunque no quiso revelar mucho más sobre el futuro del madrileño, aseguró que tiene "unas cuantas" de opciones para encontrar un buen asiento en la máxima categoría del automovilismo. Así lo indicó en el podcast de F1 Nation: "[Tiene] Unas cuantas, unas cuantas. Digamos que es un periodo interesante en este momento".

Sin embargo, es un momento para estar tranquilo, porque, a pesar de que hay algunos nombres que están llegando a acuerdos con las escuderías del Gran Circo, Carlos Sainz tardará unas semanas en revelar más cosas, pero lo que no parece probable es que sea el compañero de Max Verstappen en Red Bull: "El mercado de pilotos ha estado por todas partes últimamente, y creo que veremos algo de movimiento en las próximas semanas".

"No obstante, de momento, los malabarismos siguen", comentó antes de que se le preguntara si habría alguna novedad antes del Gran Premio de Miami. "No, no, no. Puedes dormir bien entre China y Miami, no te preocupes. No habrá grandes noticias, al menos viniendo de nosotros, seguro que no. Seguimos jugando, así que ya veremos".

Por todo ello, se espera que no haya ningún anuncio oficial por parte de ninguno de los equipos interesados en el español, ni tampoco del propio piloto, quien de momento sigue sin un contrato para la temporada 2025 después de que Ferrari decidiera no renovarle tras cuatro años juntos en los que cosechó tres victorias y 19 podios.

