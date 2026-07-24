Malasia gana fuerza para sustituir a Bahrein en el calendario de F1 2026

El gobierno de Malasia está llevando a cabo un estudio de viabilidad para organizar un Gran Premio de Fórmula 1 de última hora, mientras el conflicto en Oriente Medio sigue alterando los planes del campeonato.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán impidió que la F1 disputara a comienzos de temporada las carreras de Bahrein y Arabia Saudí. Aunque el alto el fuego alcanzado el mes pasado hizo pensar que la situación podría estabilizarse y permitir recuperar el Gran Premio de Bahrein durante el fin de semana libre entre Bakú y Singapur, a principios de octubre, ese escenario parece cada vez más improbable.

Con el recrudecimiento de las hostilidades en la región durante las últimas semanas y el riesgo de una nueva escalada, todo apunta a que el plan de recuperar Bahrein tendrá que abandonarse en cuestión de días.

Ante esta situación, Malasia ha surgido como una opción para ocupar esa fecha del calendario, ya que su cercanía con Singapur la convierte en una alternativa lógica desde el punto de vista logístico.

En un comunicado publicado este viernes, el ministro de Juventud y Deportes de Malasia, Dr. Mohammed Taufiq Johari, explicó que el gobierno ha recibido "información preliminar sobre la posibilidad de organizar una carrera de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Sepang como sustituta del Gran Premio de Bahrein".

"El Ministerio de Juventud y Deportes está manteniendo conversaciones activas y evaluando la propuesta", añadió.

Actualmente, Sepang alberga el Gran Premio de Malasia de MotoGP como su principal evento internacional de automovilismo. Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Más que una propuesta formal por parte de la dirección de la Fórmula 1, se entiende que la categoría ha trasladado a las autoridades locales y al Circuito Internacional de Sepang los distintos requisitos logísticos necesarios para poder organizar un gran premio. El trazado malasio no acoge una carrera de F1 desde 2017 y, aunque cada año recibe MotoGP, la complejidad adicional que supone organizar una prueba del Mundial de Fórmula 1 requeriría un importante trabajo por parte de los organizadores.

La evaluación interna que está realizando Malasia debería ofrecer a la Fórmula 1 una imagen más clara sobre si Sepang puede convertirse en una alternativa real. Sin embargo, aunque Kuala Lumpur parece ahora mismo la opción más lógica, también existe la posibilidad de que la categoría no consiga cubrir el hueco entre los grandes premios de Azerbaiyán y Singapur.

La Fórmula 1 también ha preparado planes de contingencia para el peor de los escenarios, en caso de que el doblete final de la temporada, formado por los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi, también se viera amenazado. En ese supuesto, una de las alternativas sería trasladarse al circuito portugués de Portimão, que serviría además como ensayo antes de su regreso oficial al calendario en 2027.

Aun así, la Fórmula 1 considera que todavía dispone de margen para tomar una decisión sobre la parte final del calendario de 2026. El presidente y CEO de la categoría, Stefano Domenicali, ha fijado mediados de septiembre como fecha límite.

"Es responsabilidad de un buen organizador o promotor asegurarse de que existen planes alternativos", declaró Domenicali a Sky a principios de este mes. "En lo que respecta al final de la temporada, tenemos esos planes preparados y la decisión deberá tomarse a mediados de septiembre".