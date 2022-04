Cargar el reproductor de audio

La nueva normativa de la Fórmula 1 ha traído muchos cambios, entre ellos que los grandes equipos no puedan gastar tanto dinero como quieran, por la introducción del límite presupuestario, y eso parece haber beneficiado a los conjuntos más pequeños, acostumbrados a manejar menores cantidades.

Kevin Magnussen, tras las grandes actuaciones que ha realizado en su vuelta a la Fórmula 1, ya que puntuó en las dos primeras carreras, asegura que el sueño del podio quizá no está tan lejos.

El danés cree que Haas, que ha revivido en parte gracias a la llegada del tope de costes, los límites impuestos a la aerodinámica y el resto de nuevos reglamentos técnicos, puede ser uno de los que acaben la temporada con al menos un podio en su haber.

Por el momento, Romain Grosjean es el piloto que más arriba ha logrado llegar a Haas, con la cuarta posición que logró en el GP de Austria de 2018, pero Magnussen pudo ser quinto en esa misma carrera, por lo que verle en la parte alta de la clasificación con el Haas no es algo novedoso.

En su búsqueda de repetir su único podio en el Gran Circo, ya que consiguió una segunda plaza en su primera carrera en la categoría, el GP de Australia de 2014, Magnussen asegura que el pensamiento no sale de su cabeza.

"Es un sueño. ¡Pienso mucho en ello!", exclama en Beyond the Grid, el podcast oficial de la F1. "Estamos en la pelea por ser el mejor equipo detrás de los tres primeros. Si todo es normal, somos el séptimo coche de la parrilla".

"Algunos monoplazas tienen problemas para subirse al podio. A veces, Mercedes, al menos en este comienzo de la temporada, parece que no está muy por delante de nosotros. No necesitas una gran oportunidad".

El piloto es consciente de que necesitan una pequeña ayuda para lograrlo, pero afirma que no es algo que esté fuera de su alcance.

"No creo que podamos subir al podio solo por ritmo puro, pero el año pasado, en particular, vimos a muchos equipos subir al podio sin ser habituales. Creo que no es completamente irreal soñar con eso. No lo hago".

"Creo que podemos esperar eso, porque no somos lo suficientemente rápidos para llegar allí solo por ritmo, pero estoy soñando con eso y apostando mi dinero en ello".

Sin embargo, no todo es de color de rosa en la vuelta del danés a la categoría reina del automovilismo. No pudo puntuar en Australia y, como otros pilotos, dio su opinión sobre las cuatro zonas de DRS, que luego pasaron a ser tres, y lo sencillo que fue adelantar.

"Hicimos muchos adelantamientos en carrera, fue divertido. No sé si hubiera sido mejor tener también la cuarta zona de DRS", opinó el danés.

También se refirió a la facilidad de seguir al coche de delante, que, según él, solo ocurre a ciertas distancias: "Si estás a un monoplaza de distancia del piloto de delante, seguirlo es mucho mejor que con los coches anteriores. Si la distancia es mucho menor, entonces [seguirlo] es mucho peor. En la práctica, perdemos carga aerodinámica en la parte delantera".

"No experimenté el problema en las dos primeras carreras. [En Albert Park] te pegabas mucho al coche [de delante] en la curva 9 y, cuando frené, bloqueé ambos neumáticos delanteros a alta velocidad. Y esto no es una cosa normal", concluyó Magnussen.