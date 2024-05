Magnussen opina sobre sus sanciones y propone a la FIA una norma

Las tres últimas carreras de Kevin Magnussen, con el Gran Premio de China y las dos en el Gran Premio de Miami, le llevaron de tener solo tres puntos de penalización en la licencia a diez, a solo dos del límite de la FIA para prohibir a un piloto competir un fin de semana, algo que se introdujo en 2014. Mientras que sus sanciones se consideraron como casos fáciles, ya que sus acciones dejaron fuera a Yuki Tsunoda y Logan Sargeant respectivamente, su conducción en la última cita al sprint generó la polémica.

Sus esfuerzos por mantener detrás a Lewis Hamilton le valieron tres penalizaciones de diez segundos por salirse varias ocasiones de la pista y obtener ventaja, además de un castigo de cinco segundos y una bandera blanca y negra como advertencia por abusar de los límites de la pista. Más tarde, fue investigado por su pilotaje y comentarios posteriores a la carrera, que casi se llegó a considerar como un comportamiento antideportivo.

Todo esto sucedió después de que el danés utilizara tácticas similares en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí para evitar que sus rivales alcanzaran a su compañero, Nico Hulkenberg. En la previa del Gran Premio de Emilia Romagna de este fin de semana, se reveló que la FIA estaba considerando modificar las reglas deportivas para que tales actos acarreen sanciones más duras.

La FIA sigue el caso de cerca: Fórmula 1 La FIA planea imponer sanciones más duras tras el caso Magnussen

Inevitablemente, cuando se enfrentó a los medios de comunicación en la rueda de la FIA, a Kevin Magnussen se le preguntó sobre la situación. Después de confirmar que "tendrá" que correr de manera diferente para evitar más puntos de penalización y "tener cuidado" para que no le prohiban correr, cuestionó las decisiones de los comisarios sobre sus acciones.

"El hecho de que corra el riesgo de ser sancionado por conducir fuera de las líneas blancas, en un trozo de asfalto, no sé si me parece correcto, pero así son las reglas", dijo. "Lo acepto, pero creo que se puede mejorar. No sólo en términos de puntos [de penalización], hay más carreras ahora que cuando se introdujeron, y creo que puedes acabar siendo sancionado por una cosa muy menor, eso es lo que siento".

Cuando Motorsport.com le preguntó si apoyaba las sanciones de la FIA, ofreció una solución alternativa: "Creo que lo mejor sería que la FIA nos dijera que devolviéramos posiciones y que la consecuencia de no hacerlo fuera dura, muy duras, para asegurarse de que así se hace. Porque creo que, en primer lugar, es demasiado complicado y también demasiado grande la consecuencia [de esa infracción], tienes que ser capaz de dejar un poco de espacio para sobrepasar el límite y luego volver de eso, mientras que ahora, si juzgan que es una ventaja injusta y es un drive-through, creo que no es bueno".

Hay otros hilos que seguir en esta polémica.

El primero es que la modificación de las reglas significaba que los movimientos fuera de pista como el de Kevin Magnussen contra Lewis Hamilton sería penalizado con diez segundos, y no con cinco como antes. La FIA también introdujo un conjunto más completo de directrices sobre cómo los comisarios evalúan los choques en carrera.

El danés reconoció que con su experiencia de competir en diferentes categorías, como sus incursiones en IndyCar e IMSA en 2021 y principios de 2022, "las directrices de este año van en contra de la dinámica natural de las carreras" que todos aprendieron desde niños: "He corrido en IndyCar y me encanta cómo corren allí, creo que las reglas son muy claras y sencillas, y las carreras son fantásticas".

"Las carreras tienen que ser fantásticas entre los veinte mejores pilotos del mundo [en la Fórmula 1], creo que eso también forma parte de ello", dijo. "Los pilotos de Fórmula 1 son rápidos, pero también muy buenos en carrera, y creo que eso hay que demostrarlo, tiene que formar parte de ello, todos venimos del karting y aprendimos a competir entre nosotros".

"Y creo que ahora, en mi caso, con las directrices de este año, algo de eso va en contra de la dinámica natural de las carreras que todos aprendimos de pequeños, pero ese es un tema distinto al de salirse y frenar a la gente y todas las cosas por las que he sido penalizado", comentó. "Creo que eso se puede solucionar diciéndonos que devolvamos posiciones y que la penalización por no hacerlo sea muy, muy dura".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!