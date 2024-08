Magnussen no se arrepiente de su "salvaje y emocionante" regreso a la F1

El danés insistió en que no se arrepiente de su "salvaje" y "emocionante" regreso a la Fórmula 1, justo cuando se acerca a su etapa final con Haas. El experimentado piloto acabó fuera del equipo en 2020 y se pasó a los deportivos y prototipos con Chip Ganassi, aunque el destino le dio una segunda oportunidad con los estadounidenses.

Con la invasión rusa de Ucrania, lo que supuso el final de Nikita Mazepin, el entonces director del conjunto, Guenther Steiner, recurrió a Kevin Magnussen para llenar el hueco con poca antelación antes del inicio de 2022. Desde entonces, consiguió su primera y única pole position, aunque no sirvió para mucho en el Gran Premio de Sao Paulo, y terminará su camino con la escudería cuando acabe su actual contrato.

Cuando Motorsport.com le preguntó en una entrevista exclusiva sobre si se arrepentía de volver al Gran Circo, respondió: "No, no, no, sinceramente, no me arrepiento, no me arrepiento. Ha sido divertido, y es divertido probar algo tan inesperado, fue un viaje salvaje, porque cerré ese capítulo completamente, mentalmente, tuve un hijo y empecé la siguiente fase de mi vida con mi mujer y mi familia".

"Después, de golpe, de vuelta otra vez, y toda la experiencia fue emocionante para mí y mi familia", explicó.

En su primer gran premio de regreso, se precipitó a la hora de competir, sin realizar las pruebas invernales, pero logró un quinto puesto, lo que subrayó su nivel. Sobre sus sensaciones a lo largo de ese fin de semana, indicó: "Estaba sentado en la playa con una copa en la mano, sin pensar en la Fórmula 1, y de repente, me entró el pánico".



"De la playa al aeropuerto, y luego estaba en el paddock, quemado por el sol, sin ningún tipo de mentalidad, toda esa transición fue una locura y emocionante", recordó el danés, que aunque impresionó junto a Mick Schumacher, el regreso de Nico Hulkenberg eclipsó sus resultados el curso pasado, y todo ello continuó en la campaña actual.



"Es de esperar cuando llegas a la Fórmula 1", dijo sobre sus dificultades. "Ya era un piloto experimentado cuando volvió, sabía a lo que regresaba, nada fue una sorpresa, así que lo sabía, sabía que habría baches, y también que no iba a ser un camino de rosas. Sabía que habría una especie de luna de miel y, después, todo eso lo tenía pensado, es todo parte de ello".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!