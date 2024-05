Magnussen habla con más equipos de F1 y cree que seis pilotos buscan a Haas

Uno de los nombres de los que más se habló en el paddock de la Fórmula 1 fue el de Kevin Magnussen, y aunque no fue por algo muy positivo, ya que todo se generó por su polémico estilo de pilotaje. No obstante, es uno de los que busca un contrato para la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo, y con la salida de Nico Hulkenberg, podría continuar con los estadounidenses porque es muy poco común que un conjunto reemplace a sus dos pilotos a la vez.

Así está la parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1: Fórmula 1 Cómo está la parrilla de F1 para 2025: pilotos confirmados y opciones

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, al danés se le preguntó si tenía una extraña sensación, además de si pensaba que la escudería ahora era un destino apetecible tras ver que eran capaces de sumar puntos, y dijo: "Creo que en este momento somos el séptimo mejor equipo. El Visa CashApp RB está por delante de nosotros, pero podemos decir claramente que somos el séptimo conjunto más fuerte en este momento".

"Que podamos seguir así es una incógnita, espero que sí, así que me parece natural que haya pilotos mirando hacia aquí", reconoció. "Hay al menos cuatro pilotos que deberían estar buscando venir aquí, bueno, en realidad seis, porque hay tres equipos detrás de nosotros. Así que no estoy sorprendido por eso, y es un año bastante único en términos de cuántos pilotos están sin contrato esta temporada".

En el instante en el que se le cuestionó sobre si su prioridad era continuar en Haas, indicó: "Yo también estoy sin contrato, así que estoy abierto, pero tengo que decir que me he creado una especie de expectación, hay algo que quiero hacer aquí. Siento que hay algo que aún no he hecho, son asuntos pendientes".

"Creo que aquí siempre ha habido un gran potencial, la sensación de que si pudiéramos conseguir eso, hacerlo de forma más consistente, desde el primer año de este equipo, hubo subidas muy altas y bajadas, muy bajas", explicó. "Ese potencial está ahí, solo que no se ha extraído de forma consistente y sólida, ahora creo que nos estamos acercando a algo que puede ser más consistente".

Kevin Magnussen no reveló si estaba en conversaciones con otras escuderías en un primer instante, aunque después afirmó que sí lo estaba, y si no encontraba otro lugar en la Fórmula 1, espera hacer "algo divertido", como podría ser el WEC: "Si no estoy en la Fórmula 1, quiero hacer algo divertido. Estuve un año en coches deportivos y realmente lo disfruté, pero es muy diferente".

"La Fórmula 1 es divertida, sin duda, pero está a otro nivel. Tiene requisitos diferentes", aseguró. "Es un juego totalmente diferente, así que no puedo decir lo que haría si no estuviera en la Fórmula 1, pero sería algo que disfrutaría como piloto de carreras, yendo a correr a algunos circuitos divertidos, cosas así.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!