Magnussen defiende a Mick Schumacher: "Tiene lo que se necesita"

Mick Schumacher cambió de compañero de equipo de forma totalmente inesperada justo antes de arrancar la temporada 2022 de Fórmula 1, y el equilibrio de poder dentro de la escudería es ahora diferente al que tenía Haas anteriormente.

El piloto alemán había sido quien marcaba las pautas con su anterior compañero, Nikita Mazepin, en el primer año de ambos en la categoría, pero esta temporada está sufriendo para igualar el ritmo de Kevin Magnussen, quien ya tiene 15 puntos en su casillero.

Mick Schumacher es uno de los pocos pilotos que todavía no ha conseguido meterse en el top 10, ni en la clasificación ni en la carrera (aunque sí en la carrera sprint de Imola). Eso, sumado a un fuerte accidente a alta velocidad en Yeda, ha provocado que algunos expertos hayan empezado a cuestionar su potencial.

Sin embargo, Magnussen defiende a su compañero: "Obviamente tiene mucho talento: ganó la F3 y la F2 antes de llegar a F1, así que creo que merece estar aquí", dijo el danés sobre su compañero de equipo en el podcast Beyond The Grid.

"Es bastante difícil para él, porque tiene ese apellido. Su padre es el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos, y algunos pueden pensar que está aquí solo por llamarse Schumacher, pero realmente tiene todo lo que se necesita".

"Él hizo lo necesario y más para llegar hasta aquí: algunos pilotos llegan incluso sin ganar la F3, como yo, que terminé segundo", añadió Kevin Magnussen.

De hecho, ningún piloto ha conseguido mejores resultados que Mick Schumacher en las categorías inferiores, aunque otros cuatro consiguieron ganar tanto a nivel de F3 y F2: Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc y George Russell. Eso sí, a diferencia de Mick Schumacher, todos ellos se coronaron como campeones en su primera campaña en cada una de estas categorías.

Más allá del rendimiento en pista y el talento, Magnussen también alabó la actitud y el espíritu de equipo del joven piloto alemán: "Es un chico súper agradable, tiene los pies en la tierra y es muy educado. Es amable con todos, todos le quieren mucho".

"Fue muy abierto conmigo de inmediato, realmente quiere aprender, hace preguntas. Y no siempre tenemos esa relación entre los pilotos; algunos son demasiado orgullosos, no quieren trabajar de forma conjunta. Quizás algunos pilotos tienen miedo de mostrar debilidad al hacerlo, pero por ejemplo, a Mick no le importa, solo quiere aprender", concluyó el piloto danés de Haas.