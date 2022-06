Magnussen, irónico con el "chivatazo" de Ocon a la FIA en Canadá

Cargar el reproductor de audio

Magnussen salía quinto en Canadá, junto a su compañero de equipo Mick Schumacher, tras una gran sesión de clasificación para Haas. Sin embargo, sus esperanzas de acabar en los puntos se esfumaron muy pronto, después de un roce con Lewis Hamilton en la primera vuelta, que dañó su alerón delantero.

El endplate derecho del danés se quedó colgando del lateral del alerón durante varias vueltas, algo de lo que rápidamente se dio cuenta el piloto que le perseguía, Esteban Ocon.

Aunque Haas aseguró a Magnussen que el daño tenía "muy poco efecto" en cuanto a ritmo, Ocon pensaba diferente. Y cuando Alpine se lo notificó, el francés dijo por radio: "Sí, veo que está aguantando, se va a caer. Si se desprende, me va a dar en toda la cara".

Como sabía que la FIA lo escucharía en control de carrera, Ocon estaba claramente presionando para que a Magnussen le mostraran la bandera negra y naranja y tuviera que volver a boxes para la reparación, lo que finalmente ocurriría en la vuelta 7.

Vídeo: así fue el toque entre Lewis Hamilton y Kevin Magnussen en la salida del GP de Canadá 2022 de Fórmula 1

Ante la prensa, Magnussen se mostró molesto porque pensaba que Ocon había podido influir en control de carrera, y reveló que el francés incluso se acercó a él para bromear sobre cómo se había quitado de en medio a su competidor.

"Acabo de hablar con Ocon ahora y estaba bromeando sobre cómo le dijo a la FIA que estaba muy mal", narró Magnussen. "Si sabes que puedes influir así en la FIA, lo vas a hacer, ¿no? Lo que en cierto modo hizo él, juego limpio...".

"Pero tienen que dejarnos conducir con una mierda así, que no era nada. Tuve un pequeño toque nada más, nada serio. Me toqué un poco el alerón delantero y me dijeron que entrara a boxes".

Magnussen, que ya había expresado su preocupación por la inconsistencia de los comisarios la semana anterior en el GP de Azerbaiyán, dice que la bandera negra y naranja que le mostraron en el circuito Gilles Villeneuve fue otro ejemplo de lo difícil que es para los pilotos y los equipos saber cuáles son las reglas.

"El coche estaba bien", señaló. "El alerón delantero era seguro, no se había roto".

"Recordemos la carrera de Arabia Saudí del año pasado, Lewis Hamilton ganó la carrera con medio alerón delantero, lo cual creo que es correcto. Vamos a correr si podemos".

"Parece que de repente es muy diferente. En Mónaco no nos dieron la salida porque empezó a lloviznar, y luego aquí me llaman a boxes porque tengo un rasguño en el alerón delantero".

Tener que cambiar de estrategia tan pronto arruinó la carrera de Magnussen, ya que el equipo no pudo hacer funcionar una ambicioso plan con neumáticos duros, y el danés cayó a la 17ª posición.

"Intentamos hacer el resto de la carrera con un solo juego de duros, lo que sabíamos que iba a ser difícil", añadió.

"Sigues tratando de luchar por entrar en los puntos, nunca sabes lo que puede pasar, así que aprietas todo lo que puedes. Esta vez no salió nada, pero lo volveremos a intentar la próxima".

Para completar la pesadilla de Haas en el GP de Canadá, Mick Schumacher se retiró cuando era octavo con un problema en la unidad de potencia, lo que hace que el alemán siga sin poder puntuar.

