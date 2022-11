Luis Enrique llevaría a Alonso al mundial de Qatar "de lo que fuera"

Cargar el reproductor de audio

Este domingo acaba el mundial de Fórmula 1 y empieza el de fútbol, la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Y, de una manera u otra, los dos campeonatos se han entrelazado. Este sábado, en su segunda retransmisión en Twitch, al seleccionador de España, Luis Enrique, le preguntaron si convocaría a Fernando Alonso, y no dudó en afirmar que lo llevaría de lo que el de Alpine quisiera.

Luis Enrique se ofrece a hablar de lo que le propongan en sus directos, y ante la pregunta de si se llevaría al español como lateral, tras la baja por lesión de Gayá, comentó: "A Alonso lo convocaría de lo que él quisiera, me cae fenomenal a pesar de rivalidad Oviedo-Gijón. Es un fenómeno, embajador de Asturias. Es un tío que he conocido, que he tenido la oportunidad de conocerle, y me cae de maravilla y es un fenómeno. Un orgullo para nosotros tener un asturiano de ese nivel".

Aunque Fernando Alonso estará libre tras debutar el martes con Aston Martin en el test de Pirelli en Abu Dhabi, y España no se estrena hasta el miércoles (frente a Costa Rica, a las 17:00h), Luis Enrique convocó a Balde, que de hecho ya está en Qatar junto al combinado nacional.

El comentario de Luis Enrique hace referencia a su pasado como jugador del Sporting de Gijón y a la ciudad donde nació Alonso, Oviedo, cuyo equipo es el principal rival del Sporting.

Alonso es un confeso madridista (socio de honor del club), y en los partidos benéficos de fútbol en los que ha participado ha demostrado que, aunque lo suyo es el automovilismo, también se defiende en el llamado deporte rey.

El viernes, en la primera jornada del GP de Abu Dhabi, el asturiano se fotografió acompañado de los jugadores de la selección de Uruguay que, aprovechando la cercanía entre Qatar y la sede de la última carrera de la F1 2022, se acercaron al circuito encabezados por el jugador del Real Madrid, Fede Valverde, quien entregó al bicampeón una camiseta firmada.

El mundial de fútbol arranca este domingo a las 17:00h, con un Qatar-Ecuador que arrancará poco después de que la F1 vea la última bandera a cuadros del curso.