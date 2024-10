La lucha contra los "grandes" y la sinergia del nuevo acuerdo de Haas

A primera vista, la unión de Orion180 y Haas es obvia: dos marcas americanas que quieren trabajar juntas en un país donde la Fórmula 1 nunca había sido tan grande, pero los retos compartidos de luchar contra la élite de sus respectivos sectores han sido, en última instancia, un factor mucho más unificador.

La empresa de seguros Orion180 se ha convertido en el último patrocinador de Haas, con una asociación plurianual que fue anunciada el lunes previo al Gran Premio de Estados Unidos 2024, en la que el logo de Orion180 se incorpora a los monoplazas como parte del acuerdo.

El número de fans estadounidenses que se siguen a la Fórmula 1 casi se ha duplicado desde que Liberty Media completó su adquisición en 2016, pero no fue sólo eso lo que llevó a Orion180 a unirse a Haas.

"Ambas compañías, estamos compitiendo contra los grandes muy bien", dijo el fundador y director ejecutivo de Orion180, Ken Gregg, a Motorsport.com.

"Si nos fijamos en dónde hacemos negocios, es en áreas donde muchos de los grandes y muchas de las principales marcas establecidas se están retirando, y nosotros estamos entrando, de hecho tenemos algunas de las mayores cuotas de mercado en algunas de esas áreas".

"Ambos nos centramos mucho en el análisis de datos, en encontrar soluciones creativas y únicas para nuestros retos, en utilizar los datos y en ser eficientes. Haas es uno de los pocos equipos que ha podido llegar a la F1 sin comprar un equipo, sino que lo ha construido desde cero y está compitiendo a un nivel muy alto con equipos más grandes y más consolidados", explicó.

Haas VF-24 con la colaboración de Toyota Gazoo Racing Foto: TOYOTA GAZOO Racing

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, se hizo eco de las palabras de Gregg tras añadir un nuevo patrocinador a una cartera que sigue siendo la más pequeña de la parrilla.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Orion180, una de las aseguradoras americanas más innovadoras y de más rápido crecimiento, como el último socio a largo plazo de MoneyGram Haas F1 Team", dijo.

"Orion180 comprende el valor de trazar un camino diferente para competir con los peces más grandes, algo que nosotros entendemos perfectamente al estar en la cumbre del automovilismo. Agradecemos toda su confianza en cómo estamos evolucionando y esperamos ofrecerles un gran valor a lo largo de nuestra asociación", añadió.

El momento elegido para el anuncio no es, por supuesto, casual, ya que todas las miradas están puestas en Texas este fin de semana, donde la lucha por el título de Fórmula 1 dará un nuevo giro.

Haas se dirige a Austin habiendo anunciado también una nueva asociación técnica con Toyota, así como su nuevo patrocinador Orion180. El Gran Premio de Miami, celebrado en mayo, llegó demasiado pronto para que se confirmara la asociación pero, para Gregg, Austin era el lugar perfecto.

"Sigue siendo la gran carrera de América, y era importante para nosotros cuando empezamos a considerar la asociación y el patrocinio que lo anunciáramos en Austin", dijo a Motorsport.com.

"Pero era algo más que el componente del equipo americano. El componente del equipo americano no se podía descartar, pero cuando me senté y hablé con Haas directamente y me enteré cómo funcionaba la empresa, las sinergias entre las dos empresas fue realmente lo que supuso todo para mí".

"Es muy similar a la historia de Orion180: todo se ha construido desde cero. No tenemos dinero externo. No hemos contado con el respaldo de ningún fondo de capital; somos una de las empresas de más rápido crecimiento de Estados Unidos durante dos años consecutivos".

"Por eso pensamos que era el momento de llegar a la F1, sobre todo porque la F1 está aumentando su marca y su popularidad en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que es un mercado de consumo realmente grande. Para nosotros es lo mismo. Queremos seguir haciendo que esta marca destaque y pensamos que Haas sería un socio fantástico", concluyó.

