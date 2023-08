Ferrari encaró bastante bien el cambio de reglamento de la Fórmula 1 en el pasado 2022, y empezó el año como un candidato serio al título, pero acabó deshinchándose por el camino para acabar siendo claramente superada por Red Bull. La Scuderia quería volver a ser fuerte en este 2023, pero la realidad es que están aún más lejos del equipo de las bebidas energéticas y de Max Verstappen.

Actualmente, los italianos son cuartos en Mundial de Constructores y en ocasiones han llegado a ocupar la quinta plaza. En una entrevista con 'PlanetF1.com', Mario Andretti, campeón del mundo en la temporada 1978, habló de los problemas de Ferrari y sugirió a la escudería italiana "traer de vuelta" a Luca Cordero di Montezemolo, presidente de la marca entre 1991 y 2014.

"Ferrari necesita traer de vuelta a Montezemolo", dijo Andretti. "Esa es mi opinión personal. Me siento mal tanto por Charles Leclerc como por Carlos Sainz. Están frustrados con lo que está pasando en Ferrari. Es difícil darle sentido porque están luchando por tomar las mejores decisiones, incluso estratégicamente."

"Refleja frustración hasta cierto punto, pero también muestra que los pilotos de alguna manera no tienen suficiente voz en lo que está sucediendo. Esa es mi opinión como observador externo. Todo el mundo que es aficionado a la Fórmula 1 quiere ver a Ferrari [luchando], pero estoy muy decepcionado con la forma en que el equipo ha sido dirigido hasta ahora y con lo que se ha hecho", siguió el italo-estadounidense.

Para Andretti, la culpa recae exclusivamente en la dirección de la Scuderia: "No son los pilotos, puedo decirlo. De momento no les están dando la oportunidad de ganar. Veremos en la próxima carrera, pero ahora mismo no pueden hacerlo. Creo que los pilotos sí son capaces de ganar".

Además, también habló del futuro de Leclerc, sobre el cual el monegasco ya ha comentado en exclusiva a Motorsport.com que está listo para "presionar" a Ferrari y renovar su contrato de cara al futuro.

"¿Dónde más podría ir [Leclerc]? ¿Por qué querría estar con Max Verstappen, por ejemplo, incluso si Red Bull estuviera disponible? Max siempre será el número uno allí. ¿Dónde puede ir desde Ferrari? McLaren lo está haciendo bastante bien con la llegada de Oscar Piastri; ha sido muy competitivo en las últimas carreras. Creo que McLaren está bien con él, así que no habrá cambios. ¿Dónde más va a ir?".

"Probablemente piense que Ferrari ya ha tocado fondo antes y que tarde o temprano se recuperarán. Después de todo, tienen todas las herramientas para rendir al máximo nivel de forma regular. Estoy seguro de que analizará la situación con mucho cuidado antes de firmar un nuevo contrato", finalizó Andretti al respecto.