A pesar de que la FIA anunció en la noche japonesa del domingo que realizarían una "investigación exhaustiva" sobre lo que sucedió con la grúa que salió a pista para retirar el Ferrari de Carlos Sainz en la carrera de Fórmula 1 en Suzuka, los pilotos de la máxima categoría del automovilismo expresaron su malestar con la situación, recordando, sobre todo, el incidente que le costó la vida a Jules Bianchi en ese mismo lugar en 2014.

Pierre Gasly fue el que más enfadado acabó con lo ocurrido, incluso llegó a afirmar que si hubiera perdido el control de su AlphaTauri, podría "haber muerto" al chocar con el vehículo que estaba retirando el F1-75 del español. Afortunadamente, el francés pudo continuar en la carrera y no lamentar ningún daño físico, aunque los comisarios le impusieron una penalización de 20 segundos y 2 puntos en la superlicencia por no respetar el régimen de bandera roja.

Sobre la acción en la que se pudo vivir una repetición del fatídico 5 de octubre de hace ocho temporadas preguntaron a los pilotos de la parrilla, quienes aseguraron que estuvieron hablando por WhatsApp cuando se detuvo la acción en Suzuka.

"Sí, vi un montón de mensajes que mandaron", explicó Daniel Ricciardo cuando le pusieron sobre la mesa si había estado en contacto con el resto de pilotos. "Fue cuando me enseñar, creo que de la onboard de Gasly, así que sí [hablamos]".

Además del australiano de McLaren, uno de los máximos responsables en la GPDA [la asociación de pilotos de grandes premios], George Russell, comentó que mantuvieron conversaciones en el GP de Japón sobre la grúa en medio del circuito.

"Creo que hablamos un poco de ello en el breafing de pilotos esta semana, porque hubo un vehículo de extracción en la pista en Singapur con el accidente de Tsunoda durante un coche de seguridad, y fue en el momento en que la gente estaba haciendo el cambio a los neumáticos de seco", indicó el británico de Mercedes.

"Ya expresamos nuestra opinión de que no queremos que eso no ocurra nunca. Eso fue la semana pasada, y venir aquí una semana después, con las circunstancias y la historia [en referencia al accidente de Bianchi], es bastante decepcionante", aseguró el inglés.

Sin embargo, otros no miraron el móvil, como Sebastian Vettel, que reconoció no verlo durante las carreras, aunque algunos como Lando Norris expresaron su preocupación de manera pública en las redes sociales cuando estaba desplegada la bandera roja.

""Qué coj***. ¿¡Cómo sucedió esto!? Perdimos una vida en esta situación hace años. Arriesgamos nuestras vidas, especialmente en condiciones como esta. Queremos correr. Pero esto es... Inaceptable", escribió el joven piloto de McLaren en Twitter.

En contraposición a quienes usaron su teléfono, los veteranos, se pronunciaron sobre la grúa en medio del asfalto, como Sergio Pérez: "Hoy el punto más bajo del deporte que hemos visto en años. Lo que ha pasado hoy me da mucha rabia, solo espero que no volvamos a ver esta situación nunca más porque está poniendo en peligro a todos los pilotos".

"Ya vimos lo que pasó hace unos años aquí con nuestro amigo Jules [Bianchi]. No me importa la razón por la que ocurrió, pero no debería volver a ocurrir nunca más, en ninguna categoría", insistió el mexicano de Red Bull.

Por su parte, el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, prefirió no pronunciarse al respecto, esperando así a una resolución de la FIA para mejorar el procedimiento de vehículos de extracción: "No tengo ninguna opinión al respecto".

