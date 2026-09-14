Lo que Jacques Villeneuve aprendió realmente de Gilles: "Yo puedo hacerlo, tú no"

Cuando las estrellas mueren jóvenes, inevitablemente quedan atrapadas en la conciencia popular en un estado de eterna juventud, encarnando ideas romantizadas de nobleza heroica y sacrificio.

Para los aficionados al automovilismo, el espectacular y agresivo estilo de Gilles Villeneuve llegó a representar la esencia de lo que debía ser un piloto de carreras. Su muerte a los 32 años, durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica de 1982 en Zolder, terminó de consolidar el mito del héroe trágicamente caído. El trasfondo del accidente, marcado por la enorme tensión entre bastidores con su compañero de equipo Didier Pironi, sigue siendo un asunto controvertido a día de hoy.

La realidad del hombre que había detrás de la leyenda es, por supuesto, bastante más compleja, lo que explica por qué su hijo Jacques Villeneuve se mostró tan reacio a las comparaciones cuando llegó a la Fórmula 1 en 1996.

Una nueva película biográfica que contará la historia desconocida de su padre, Villeneuve: Rise of a Legend, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 19 de septiembre, antes de llegar a los cines de Quebec en noviembre. Su estreno mundial está previsto para el próximo año, cuando se cumplirán 50 años del debut de Gilles en la F1 con McLaren en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977.

La película se centrará en los años anteriores a que Gilles se convirtiera en un icono de Ferrari, un camino lleno de acontecimientos, reveses personales y profesionales. Melanie, hermana de Jacques, es la productora ejecutiva.

Gilles Villeneuve con su esposa, Joanna, y sus hijos Melanie y Jacques, en el Gran Premio de Italia de 1978 Foto de: Getty Images

"Hablar de mi padre nunca fue un problema", explicó Jacques a Motorsport.com. "El problema era que a esa gente [los periodistas] no le interesaba mi respuesta. Ni mi forma de pensar".

"Les daba absolutamente igual. Lo único que querían escuchar era: 'Estoy manteniendo viva la llama por lo que mi padre no pudo terminar, y por eso estoy haciendo esto'. No. Corro porque me encanta correr. Así de simple".

"Quería a mi padre. Estoy orgulloso de él; fue increíble todo lo que consiguió. Pero yo estoy haciendo mi propio camino. No corro porque quiera ser la continuación de Gilles Villeneuve. Y no pasa nada".

"Y se enfadaban. Así que fue entonces cuando dije: 'Vale, ya ni siquiera quiero hablar de él porque no tiene sentido. No hay una conversación constructiva. En realidad no os importa'".

Esta semana, la Fórmula 1 visita Madrid por primera vez desde 1981, cuando el último Gran Premio de España celebrado en el Jarama fue escenario de la última victoria de Gilles Villeneuve, una auténtica clase magistral de pilotaje defensivo al volante de un Ferrari muy difícil de conducir.

Una de las características que siempre definieron a Gilles Villeneuve fue su negativa a rendirse, como en Zandvoort en 1979, cuando intentó regresar a boxes sobre tres ruedas Foto de: Getty Images

Jacques acababa de cumplir 11 años cuando murió su padre y pasó buena parte de sus años de formación en un internado. El matrimonio de sus padres atravesaba dificultades mientras Gilles se centraba obsesivamente en su carrera deportiva.

"Cuando murió, realmente llevaba uno o dos años sin verle", explicó Jacques. "En realidad, ya no vivía con nosotros. Era una situación muy extraña".

"Así que nunca sé si se trata de un recuerdo real o de un recuerdo que me contaron mientras crecía, principalmente mi madre en aquella época. Por eso es muy confuso".

"Ahora es bonito poder empezar a unir algunos puntos. Y creo que la película es bastante fiel en lo que respecta a aquellos años de formación".

Villeneuve es uno de los únicos tres campeones del mundo que fueron hijos de ilustres pilotos de Fórmula 1. Y todos ellos tuvieron motivos diferentes para entrar en el automovilismo, además de relaciones complejas con el legado de sus padres.

Jacques trabaja actualmente como comentarista para F1 TV y Canal+ Foto de: Getty Images

Por ejemplo, Damon Hill, antiguo compañero de equipo de Jacques, pasó un tiempo trabajando como mensajero en moto porque los litigios posteriores a la muerte de su padre Graham en un accidente aéreo llevaron a la familia a la ruina económica. Keke Rosberg, campeón del mundo de 1982 y padre de Nico Rosberg, participó en la carrera de karting de su hijo manteniendo cierta distancia y posteriormente optó por conservar un perfil bajo. Nico podría haber estudiado ingeniería, pero rechazó una oferta del Imperial College de Londres para centrarse en las carreras.

Las personas cuyos padres fueron pilotos de éxito suelen tener dificultades para soportar el peso de las expectativas cuando intentan seguir una carrera similar.

"Si practicas este deporte por las razones equivocadas, nunca lo conseguirás", afirmó Villeneuve. "Tiene que encantarte de verdad, personalmente, desde lo más profundo de ti. Tienes que estar dispuesto a recibir golpes, porque recibes muchos".

"El cronómetro te pone en tu sitio muy fácilmente. Es así de sencillo. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso?".

"Sobre todo durante tus años de formación, cuando empiezas en Fórmula 3. Ahí es cuando recibes los golpes más duros. Así que tienes que construir una especie de caparazón a tu alrededor".

"Por eso ocurrió de esa manera. Pero después aquello me dio la libertad de ser simplemente yo mismo y no tener que cargar realmente con todo eso".

"Creo que eso es algo que absorbí mucho de mi padre sin darme cuenta. No por quién era como piloto, sino por quién era cuando no estaba dentro del coche de carreras, porque era exactamente la misma persona. En casa era exactamente igual que en el circuito y dentro del coche".

Descubierto por el campeón del mundo de 1976 James Hunt mientras competía en Fórmula Atlantic, Gilles debutó en la F1 con McLaren Foto de: Getty Images

"Fuera lo que fuera lo que estuviese haciendo, siempre era muy egoísta con aquello que quería hacer. Quería a su familia y todo eso, pero era muy egoísta en el sentido de que era él quien quería divertirse con su camioneta cuando quería subir una montaña. Y eso era lo único que importaba".

"Y nosotros podíamos jugar con él si hacíamos las cosas que él quería hacer. Eso era todo. Para mí, siendo un niño, era increíble cuando podía ir con él en su camioneta; estaba en el paraíso".

"Pero también podía ver su actitud frente al riesgo, cómo buscaba el límite, pero con respeto. Con respeto hacia sus rivales. Y siempre queriendo superar el siguiente desafío".

"Y muchas veces lo hacía simplemente para demostrarles a los demás: 'Yo puedo hacerlo, tú no'. Porque básicamente esa fue la historia de su vida: 'Yo puedo hacer esto, tú no'".

"Incluso cuando se compró su helicóptero, intentaba hacer loopings porque le habían dicho que no podía hacerlos. Cosas así".

"En ese aspecto aprendí muchísimo de él. Pero con una educación diferente. Así que creo que eso me permitió calcular el riesgo un poco mejor".

"Pero no tengo muchos recuerdos de él como padre. No sé si es porque esos recuerdos no existen o porque simplemente los aparté cuando murió. Y esa fue mi manera de sobrevivir".

"Lo increíble es que, durante los últimos años, la gente ha empezado a abrirse y a contar cómo fue su relación con mi padre".

"Incluso Alain Prost, u otras personas que compitieron con él y que antes nunca se habían atrevido a hacerlo, supongo. Y la imagen que estoy construyendo de él es muy diferente a la que recibí de mi madre".

El Festival Internacional de Cine de Toronto acogerá el estreno mundial de Villeneuve: Rise of a Legend el 19 de septiembre. La película llegará a los cines de Quebec en noviembre, antes de su estreno internacional el próximo año.

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